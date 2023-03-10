Нидерланды присоединились к США в ограничениях экспорта полупроводниковых технологий в Китай — Finance.ua

Нидерланды присоединились к США в ограничениях экспорта полупроводниковых технологий в Китай Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

Правительство Нидерландов заявило, что планирует ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий для защиты национальной безопасности, присоединившись к усилиям США по сдерживанию экспорта чипов в Китай.

Об этом пишет Reuters.

Заявление ознаменовало первый конкретный шаг Нидерландов, контролирующих основные технологии производства микросхем, в принятии правил, навязанных Вашингтоном, чтобы притормозить китайскую промышленность по производству чипов и замедлить ее военные успехи.

В октябре США ввели масштабные экспортные ограничения на поставку американских инструментов для производства микросхем в Китай. Но для того чтобы ограничения были эффективными, им нужно согласие других ключевых поставщиков в Нидерландах и Японии, производящих ключевые технологии для производства микросхем. Страны-союзники вели переговоры по этому вопросу в течение нескольких месяцев.

Министр торговли Нидерландов Лие Шрайнемахер объявила об этом решении в письме в парламент, заявив, что ограничение будет введено до лета.

В письме не упоминается ни Китай, ключевой торговый партнер Нидерландов, ни ASML Holding, крупнейшая в Европе технологическая фирма и крупный поставщик для производителей полупроводников. В нем указано, что одной из технологий, о которых идет речь, являются литографические системы DUV, вторые по совершенству машины, которые ASML продает производителям компьютерных микросхем.

«Поскольку Нидерланды считают необходимым из соображений национальной безопасности как можно быстрее поставить эту технологию под контроль, Кабинет министров введет национальный контрольный список», — говорится в письме.

В ответ ASML заявила, что ей придется подавать заявки на получение лицензий на экспорт наиболее продвинутого сегмента среди своих машин DUV, но это не отразится на финансовом прогнозе на 2023 год. ASML доминирует на рынке литографических систем, использующих мощные лазеры для создания мельчайших схем компьютерных чипов.

Ожидается, что Япония опубликует обновленную информацию о своей политике по экспорту чипового оборудования уже на этой неделе, сообщили источники.

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