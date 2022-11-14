Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях

Казна и Политика
38
Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях
Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях
Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до 200 млн евро на льготных условиях.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
11 ноября Кабинет Министров Украины принял постановление «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от государства Нидерланды в лице Министра финансов», разработанное Минфином.
Министерство финансов Нидерландов предоставляет кредит до 200 млн евро на льготных для Украины условиях через счет Международного Валютного Фонда.
Читайте также
Принятым постановлением Правительство Украины утвердило основные условия получения кредита, в частности:
  • на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, на сегодняшний день такая ставка — около 3,641% годовых);
  • окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года со дня выборки кредита).
Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.
Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Нидерландами в лице министров финансов стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.