Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях — Finance.ua

Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до €200 млн на льготных условиях

Нидерланды предоставят Украине кредит на сумму до 200 млн евро на льготных условиях.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял постановление «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от государства Нидерланды в лице Министра финансов», разработанное Минфином.

Министерство финансов Нидерландов предоставляет кредит до 200 млн евро на льготных для Украины условиях через счет Международного Валютного Фонда.

Принятым постановлением Правительство Украины утвердило основные условия получения кредита, в частности:

на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, на сегодняшний день такая ставка — около 3,641% годовых);

окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года со дня выборки кредита).

Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Нидерландами в лице министров финансов стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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