Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 млрд евро в 2023 году — Зеленский — Finance.ua

Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 млрд евро в 2023 году — Зеленский Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 млрд евро в 2023 году — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Последний заявил о решении его страны выделить Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«Провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за решение выделить 2,5 миллиарда евро на помощь Украине в борьбе с агрессором. Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры», — пишет президент.

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Как отметил в своем Twitter-аккаунте Рютте, его страна будет оказывать Украине военную, гуманитарную и дипломатическую помощь до тех пор, пока россия будет продолжать войну против нашего народа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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