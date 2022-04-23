Нидерланды планируют отказаться от использования российского газа до конца года — Finance.ua
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Нидерланды планируют отказаться от использования российского газа до конца года

Сегодня 03:20Энергетика
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Нидерланды планируют прекратить использование российского газа до конца года.
Об этом заявило правительство в пятницу, пообещав потратить около 623 млн евро на стимулы для компаний, чтобы заполнить крупные газохранилища, передает Reuters.
Правительство страны заявило, что оно сосредоточено на энергосбережении, более экологической политике и импорте большего количества энергии из других стран.
«Таким образом Нидерланды смогут полностью сохранить или заменить российскую долю своего газа до конца года», — говорится в заявлении.
Нидерланды присоединились к другим странам, сокращающим российские поставки в знак протеста против вторжения москвы в Украину.
Около 44% энергопотребления в Нидерландах приходится на газ — это один из самых высоких показателей в Европе — но, согласно правительственным оценкам, только около 15% голландского газа поступает из России, поэтому его можно заменить.
Правительство заявило, что компенсирует компаниям заполнение к зиме газохранилища в Бергермеере, одного из крупнейших в Европе.
Стоимость заполнения объекта, вмещающего 4,1 млрд кубометров газа, оценивается примерно в 623 млн евро.
Правительство также поручило государственной энергетической компании EBN вмешаться, чтобы обеспечить заполнение объекта не менее чем на 70%, если компании не откликнутся на финансовые стимулы.
По материалам: Mind
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