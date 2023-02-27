Нидерланды избавились от зависимости от российского газа — заявление МИД — Finance.ua
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Нидерланды избавились от зависимости от российского газа — заявление МИД

Энергетика
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Нидерланды избавились от зависимости от российского газа — заявление МИД
Нидерланды избавились от зависимости от российского газа — заявление МИД
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что энергосистема его страны больше не зависит от импорта российского трубопроводного газа.
Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».
Глава МИД отметил, что власти страны осознали последствия зависимости от российских энергоносителей именно после полномасштабного вторжения россии в Украину.
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«К сожалению, именно война заставила нас по-настоящему осознать нежелание зависимости от россии относительно газа и неотложность преодоления этой зависимости. Я рад, что могу сказать, что нам это удалось», — сказал Гукстра.
Он добавил, что правительство страны приняло ряд мер, направленных на диверсификацию источников импорта газа.
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Напомним, летом 2022 года странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%.
По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист «Газпром» будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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