Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против россии — Finance.ua

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против россии

Сегодня 16:54

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против рф в Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за сбития самолета рейса МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на письмо правительства Нидерландов в Палату представителей.

«Нидерланды и Австралия начали судебный процесс с Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) против России за ее роль в сбитии самолета рейса MH17», — говорится в обращении.

Правительство Нидерландов также подчеркнуло, что всегда выступало за достижение истины, справедливости и ответственности за гибель 298 человек, находившихся на борту пассажирского самолета рейса МН17.

«Следующим шагом в этом отношении является открытие производства против россии в ІКАО», — отмечается в документе.

Правительство подчеркивает, что Россия должна взять на себя ответственность за сбитие самолета рейса MH17, и Нидерланды остаются приверженными сохранению международного правопорядка. Согласно резолюции СБ ООН 2166, Совет Безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге.

Следует отметить, что резолюция Совета Безопасности ООН 2166 относительно ущерба Boeing 777 была единогласно принята 21 июля 2014 года. Инициатором принятия резолюции была Австралия. Текст резолюции, который устраивал все страны-члены Совета Безопасности ООН, согласован 20 июля 2014 года.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2166 требует привлечь к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

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