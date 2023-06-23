Нидерланды дополнительно ограничат экспорт чипов в Китай — Finance.ua

Нидерланды дополнительно ограничат экспорт чипов в Китай
Нидерланды собираются дополнительно ограничить поставки чипов и микросхем в Китай. Ограничения планируют обнародовать 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительство Нидерландов планирует опубликовать новые правила экспортного контроля, которые будут ограничивать экспорт микросхем в Китай. Речь идет о продуктах нидерландской компании ASML Holding NV.
По данным издания, в самом документе не будут упоминать Китай или ASML, но ограничения будут направлены на них.
Правительство Нидерландов планирует опубликовать документ, который могут использовать и другие члены ЕС, не позднее 30 июня или в первую неделю июля.
На новые ограничения отреагировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что ЕС в одиннадцатом пакете санкций против россии ввел механизмы противодействия обходу санкций через третьи страны.
Санкции Е С против россии
Напомним, Европейский союз за российскую агрессию против Украины ввел уже 11 пакетов экономических санкций. Сегодня вступил в силу последний пакет.
Новые санкции продолжают предыдущие, ограничивают экспорт товаров двойного потребления, которые рф может использовать для производства оружия. Также в санкционный список попали новые российские оборонные компании.
Кроме того, ЕС ограничивает лазейки, используемые россией для обхода введенных санкций.
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