Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах — Finance.ua

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Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах

Мир
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Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах
Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах
Недавно известная нидерландская авиакомпания Coredon представила увлекательное дополнение к своим услугам. Начиная с ноября этого года, пассажиры рейса Амстердам-Кюрасао будут иметь уникальную возможность забронировать место в самолете в секции Adults Only («Только для взрослых»), пишет Schengen Visa Info.
Это инновационное предложение создано для пассажиров, предпочитающих чайлд-фри среду, и бизнес-путешественников, которые нуждаются в тихом месте для работы во время перелета.
За дополнительную плату 45 евро за перелет в одну сторону можно зарезервировать стандартное место в зоне «Только для взрослых», а за 100 евро — место XL с увеличенным пространством для ног. Доступ в зону «Только для взрослых» ограничен для пассажиров в возрасте до 16 лет.
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Зона будет включать всего 102 места (93 стандартных места и 9 мест XL). Эта секция будет физически отделена от остального салона стенками и шторами, что, обещают в авиакомпании, гарантирует тишину и спокойствие во время полета.
«Мы также считаем, что это нововведение порадует и родителей, путешествующих с маленькими детьми, и позволит им наслаждаться полетом, не опасаясь, что их малыши будут издавать чуть-чуть больше шума», — говорят в Coredon.
По результатам исследования YouGov, опубликованного в апреле этого года, шумные дети старше четырех лет раздражают 51% пассажиров самолетов, а кричащих младенцев на борту не терпят 23% пассажиров.
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По материалам:
Телеканал 24
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