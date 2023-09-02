Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах — Finance.ua

Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах 02.09.2023, 01:11 — Мир

Нидерландская авиакомпания предлагает child-free зоны на своих рейсах

Недавно известная нидерландская авиакомпания Coredon представила увлекательное дополнение к своим услугам. Начиная с ноября этого года, пассажиры рейса Амстердам-Кюрасао будут иметь уникальную возможность забронировать место в самолете в секции Adults Only («Только для взрослых»), пишет Schengen Visa Info

Это инновационное предложение создано для пассажиров, предпочитающих чайлд-фри среду, и бизнес-путешественников, которые нуждаются в тихом месте для работы во время перелета.

За дополнительную плату 45 евро за перелет в одну сторону можно зарезервировать стандартное место в зоне «Только для взрослых», а за 100 евро — место XL с увеличенным пространством для ног. Доступ в зону «Только для взрослых» ограничен для пассажиров в возрасте до 16 лет.

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Зона будет включать всего 102 места (93 стандартных места и 9 мест XL). Эта секция будет физически отделена от остального салона стенками и шторами, что, обещают в авиакомпании, гарантирует тишину и спокойствие во время полета.

«Мы также считаем, что это нововведение порадует и родителей, путешествующих с маленькими детьми, и позволит им наслаждаться полетом, не опасаясь, что их малыши будут издавать чуть-чуть больше шума», — говорят в Coredon.

По результатам исследования YouGov, опубликованного в апреле этого года, шумные дети старше четырех лет раздражают 51% пассажиров самолетов, а кричащих младенцев на борту не терпят 23% пассажиров.

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Телеканал 24 По материалам:

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