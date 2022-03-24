Ни единого барреля российской нефти: Зеленский призвал Европу усилить санкции против рф — Finance.ua
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Ни единого барреля российской нефти: Зеленский призвал Европу усилить санкции против рф

Сегодня 15:18Казна и Политика
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Ни единого барреля российской нефти: Зеленский призвал Европу усилить санкции против рфНи единого барреля российской нефти: Зеленский призвал Европу усилить санкции против рф
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу вводить санкции против России каждую неделю.
Об этом глава государства сказал во время своего видеовыступления перед шведскими парламентариями.
Владимир Зеленский поблагодарил правительство Швеции за военную помощь Украине, а также за то, что страна полностью поддерживает политику санкций против рф.
По словам президента, в кремле другого языка кроме санкций не понимают.
«Швеция одной из первых пришла нам на помощь. Ваша поддержка абсолютно искренняя... Мы вместе в нашей антивоенной коалиции. И мы должны сделать все, чтобы россия искала мир», — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины считает, что санкционные пакеты против России нужно вводить каждую неделю.
«Никакого барреля российской нефти. Никакого захода российских судов в ваши порты. Никаких налогов ваших компаний в бюджет рф. Их военная машина должна остаться без средств к существованию», — сказал президент Владимир Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ICTV
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