Ни единого барреля российской нефти: Зеленский призвал Европу усилить санкции против рф — Finance.ua

Владимир Зеленский поблагодарил правительство Швеции за военную помощь Украине, а также за то, что страна полностью поддерживает политику санкций против рф.
По словам президента, в кремле другого языка кроме санкций не понимают.
«Швеция одной из первых пришла нам на помощь. Ваша поддержка абсолютно искренняя... Мы вместе в нашей антивоенной коалиции. И мы должны сделать все, чтобы россия искала мир», — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины считает, что санкционные пакеты против России нужно вводить каждую неделю.
«Никакого барреля российской нефти. Никакого захода российских судов в ваши порты. Никаких налогов ваших компаний в бюджет рф. Их военная машина должна остаться без средств к существованию», — сказал президент Владимир Зеленский.