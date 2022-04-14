NFT-изображение Медведчука при задержании можно приобрести на аукционе — Finance.ua
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NFT-изображение Медведчука при задержании можно приобрести на аукционе

Сегодня 18:37Технологии&Авто
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Каждый желающий теперь может стать владельцем NFT с Медведчуком — львовская студия m81studio создала NFT-изображение на основе фото Медведчука во время задержания.
Купить NFT можно на платформе OpenSea до 27 апреля.
Начальная цена — 0.1 ETH (около $311).
Все собранные средства команда отправит на волонтерские нужды Украины.
NFT-изображение Медведчука при задержании можно приобрести на аукционе
По материалам: Київ.Media
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