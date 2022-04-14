NFT-изображение Медведчука при задержании можно приобрести на аукционе — Finance.ua

NFT-изображение Медведчука при задержании можно приобрести на аукционе

Каждый желающий теперь может стать владельцем NFT с Медведчуком — львовская студия m81studio создала NFT-изображение на основе фото Медведчука во время задержания.

Купить NFT можно на платформе OpenSea до 27 апреля.

Начальная цена — 0.1 ETH (около $311).

Все собранные средства команда отправит на волонтерские нужды Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.