Независимо от волны мобилизации: некоторые украинцы могут «досрочно» вступить в ряды ВСУ — объяснение юриста

Сегодня 19:18 — Казна и Политика

С началом полномасштабного вторжения россии на территорию Украины в стране была объявлена всеобщая мобилизация, где прежде всего призывались военнослужащие с боевым опытом. Однако при желании некоторые категории могут «досрочно» вступить в ряды ВСУ.

Об этом рассказал юрист фирмы «Миллер» Андрей Новак.

Он отметил, что разделение на волны является условным обозначением, демонстрирующим лишь то, кому будет отдаваться приоритет. Однако это не значит, что желающие защищать страну обязательно должны ждать своей очереди.

«В настоящее время приоритет отдается людям с опытом боевых действий и необходимой подготовкой, однако это не означает, что мобилизуют только их. Например, ничто не мешает военнообязанному пойти в ВСУ добровольцем, даже если он не попадает под конкретную волну мобилизации», — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации, во время которой призываются те, кто служил до 2014 года и проходил службу по контракту. В первую же волну призывались преимущественно бывшие военнослужащие, ветераны АТО/ООС и военнослужащие из оперативного резерва.

В третью волну попадут офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Однако, по словам Новака, принципиальных изменений не произойдет.

«В зависимости от необходимости доукомплектования или комплектации новых частей будут мобилизовать, как и сейчас. Никаких особых изменений не будет», — резюмировал он.

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