Повышение ставок по депозитам — Finance.ua

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Повышение ставок по депозитам

18.02.2022, 16:57Кредит&Депозит
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Повышение ставок по депозитам
Уважаемые клиенты Private Banking!
Обращаем Ваше внимание, что увеличены процентные ставки по вкладам для клиентов Private Banking по продуктам «Элит» и «Накопительный».
По вкладу «Элит», по которому предусмотрена ежемесячная выплата процентов и возможность досрочного возврата вклада, ставка на срок от 13 мес. в валюте Доллар США, увеличен до 1%.
По вкладу «Накопительный», согласно которому предусмотрена выплата процентов ежемесячно или в конце срока и возможность пополнения вклада в первой половине срока, ставка на срок от 13 мес. увеличена по всем валютам и составляет: в Гривне – до 11,25%, в Долларах США – до 2,25%, в Евро – до 1,5%.
Более подробно по ссылке и у вашего персонального менеджера
По результатам оценки рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Украина), Таскомбанк вошел в ТОП-3 «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов» по итогам 9 месяцев 2021 года.
В конце 2021 г. банк получил подтверждение рейтинга Международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне суверенного рейтинга Украины, на уровне B3.
Банк является участником Фонда гарантирования вкладов.
По материалам: Таскомбанк
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