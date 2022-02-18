Повышение ставок по депозитам — Finance.ua

Повышение ставок по депозитам

Уважаемые клиенты Private Banking!

Обращаем Ваше внимание, что увеличены процентные ставки по вкладам для клиентов Private Banking по продуктам «Элит» и «Накопительный».

По вкладу «Элит», по которому предусмотрена ежемесячная выплата процентов и возможность досрочного возврата вклада, ставка на срок от 13 мес. в валюте Доллар США , увеличен до 1%.

По вкладу «Накопительный», согласно которому предусмотрена выплата процентов ежемесячно или в конце срока и возможность пополнения вклада в первой половине срока, ставка на срок от 13 мес. увеличена по всем валютам и составляет: в Гривне – до 11,25%, в Долларах США – до 2,25%, в Евро – до 1,5%.

Более подробно по ссылке и у вашего персонального менеджера

По результатам оценки рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Украина), Таскомбанк вошел в ТОП -3 «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов» по итогам 9 месяцев 2021 года.

В конце 2021 г. банк получил подтверждение рейтинга Международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне суверенного рейтинга Украины, на уровне B3.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов.

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