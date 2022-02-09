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Украинцы покупают на 70% больше квартир и домов, чем 7 лет назад

Украинцы покупают на 70% больше квартир и домов, чем 7 лет назад

Украинцы покупают больше недвижимости, чем 7 лет назад. Количество договоров купли-продажи квартир и домов, удостоверенных регистраторами, за это время выросло на 70%, а земли — более чем втрое.

Согласно опубликованным Минюстом данным, количество проведенных регистраторами сделок по отчуждению недвижимого имущества из года в год показывает положительную динамику. Сюда входят договоры купли-продажи, обмена, дарения, пожизненного содержания, пожертвования, ренты и пр. Всего в 2015 году было зарегистрировано 330 846 таких сделок, а в 2021 году — 546 085, что на 65% больше.

Исключением стал 2020 год, что объясняется первыми волнами пандемии и связанными с ней локдаунами. Но уже в 2021 году рынок не только наверстал упущенное. По сравнению с 2019 годом количество договоров по отчуждению недвижимости выросло на 13,63%.

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Если отдельно рассматривать количество сделок купли-продажи квартир и жилых домов, то таких в 2015 году было 191 686, в 2021-м — 325 174 договора. Рост составил 69,64%.

Не стала помехой для сделок по земельным участкам даже пандемия. По сравнению с 2019-м, в 2020 количество договоров купли-продажи выросло почти на 27,8%. В прошлом году плюс составлял около 40,58%. Если сопоставить 2015 с 2021 годом, эта цифра увеличилась в три раза.

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По материалам The page
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