🩺 Finance.ua запустил медицинское страхование!

Медицинское страхование на Finance.ua – это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 3 предложения в удобной сравнительной таблице и забрать договор бесплатно на НП.

Какие расходы покрывает страховка?

вызов скорой помощи или врача;

экстренная госпитализация;

лечение острых заболеваний;

анализы, посещения и консультации врачей.

Переходите по ссылке и оформляйте медицинское страхование для себя и родных.

Покупайте медицинское страхование только на Finance.ua 😉