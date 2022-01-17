В Украине хотят ввести посемейное декларирование: как это будет работать

В Украине председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил идею введения посемейного налогового декларирования. По желанию любая семья сможет заполнить декларацию за всех, кто вместе с ними проживает, и воспользоваться налоговыми скидками друг друга.
Об этом пишет Обозреватель.
Что такое семейное декларирование
Это возможность использовать налоговые льготы члена семьи, который воспользоваться ими не может. Например, если пенсионер уплатил страховые взносы, ипотеку, лечение, он имеет право в конце года подать заявление в налоговую и вернуть часть уплаченного подоходного налога.
Но большинство пенсионеров не работают и подоходный налог не платят. Поэтому правом таким воспользоваться не могут. Если новую идею Гетманцева поддержат в парламенте, внук, сын или любой другой член семьи, который живет с таким пенсионером, сможет получить налоговую льготу своего пожилого родственника.
Читайте также: Имущественное состояние: отчитываться будем по новой форме
«Семейное декларирование — это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет дохода, не платит налога, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство — это несправедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи», — пояснил Гетманцев.
Если поддержат идею, налоговую скидку можно передать от одного члена семьи (который не платит налоги) к другому. Но для этого тот, кто не платит налоги, должен:
Чтобы рассчитать размер скидки, нужно затраты умножить на 18%.
Если эта сумма не выше уплаченного налога, можно ее получить в полном объеме. Если потрачено больше, чем платили налогов, можно вернуть уплаченную сумму.
Когда будут действовать новые правила
Пока не известно, будут ли такие правила вообще работать. Дело в том, что пока это только идея. Законопроекта еще нет, а когда он появится, не известно, наберет ли он необходимое количество голосов и когда его рассмотрит Рада.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Вчера, 15:15 - 2834 12
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛПВчера, 16:38 - 1028 11
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 3513 5
В Украине хотят ввести посемейное декларирование: как это будет работатьОколо часа назад - 763 2
Межбанк: будет ли новый обвал гривны3 ч. назад - 1666 2
5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всегоВчера, 19:01 - 4235
Межбанк: что творится и почему гривна обвалиласьВчера, 18:10 - 4086
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 3513 5
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Вчера, 15:15 - 2834 12
Из Украины в Европу за €4,99: Wizz Air устроила быструю распродажуВчера, 15:43 - 2707
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 657 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 509
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 684 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2222 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1315 1