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В Украине хотят ввести посемейное декларирование: как это будет работать

В Украине хотят ввести посемейное декларирование: как это будет работать

В Украине председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил идею введения посемейного налогового декларирования. По желанию любая семья сможет заполнить декларацию за всех, кто вместе с ними проживает, и воспользоваться налоговыми скидками друг друга.

Об этом пишет Обозреватель.

Что такое семейное декларирование

Это возможность использовать налоговые льготы члена семьи, который воспользоваться ими не может. Например, если пенсионер уплатил страховые взносы, ипотеку, лечение, он имеет право в конце года подать заявление в налоговую и вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Но большинство пенсионеров не работают и подоходный налог не платят. Поэтому правом таким воспользоваться не могут. Если новую идею Гетманцева поддержат в парламенте, внук, сын или любой другой член семьи, который живет с таким пенсионером, сможет получить налоговую льготу своего пожилого родственника.

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«Семейное декларирование — это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет дохода, не платит налога, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство — это несправедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи», — пояснил Гетманцев.

Если поддержат идею, налоговую скидку можно передать от одного члена семьи (который не платит налоги) к другому. Но для этого тот, кто не платит налоги, должен:

  • платить проценты по ипотеке;
  • делать пожертвования в неприбыльные организации;
  • платить за образование (дошкольное, школьное, высшее);
  • платить за страховку;
  • переоборудовал свое авто, например, для использования топлива как сжиженный газ;
  • приобрел доступное жилье;
  • является переселенцем и платит за аренду недвижимости.

Чтобы рассчитать размер скидки, нужно затраты умножить на 18%.

Если эта сумма не выше уплаченного налога, можно ее получить в полном объеме. Если потрачено больше, чем платили налогов, можно вернуть уплаченную сумму.

Когда будут действовать новые правила

Пока не известно, будут ли такие правила вообще работать. Дело в том, что пока это только идея. Законопроекта еще нет, а когда он появится, не известно, наберет ли он необходимое количество голосов и когда его рассмотрит Рада.

По материалам Обозреватель
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