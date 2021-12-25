IQOS представил гаджет из «Игры в кальмара» в Украине: lil Hybrid с новой гибридной технологией

В начале декабря IQOS открыл предзаказ, а неделей позже и продажи нового необычного устройства для нагревания табака с гибридной технологией — lil Hybrid. Этот гаджет способен нагревать табак (как системы нагрева табака) и жидкость (как вейп). И это все — одновременно!

Устройство уже успело в корне изменить рынок гаджетов для курильщиков на своей родине — в Южной Корее. Там оно приобрело популярность, даже появившись в «Игре в кальмара».

Официальный анонс о запуске lil Hybrid introduced by IQOS: Новый lil Hybrid в Украине. Нагревает стик и жидкость одновременно.

Технологический бум на рынке гаджетов для курильщиков продолжается

Первые попытки изменить самую консервативную в мире индустрию — табачную, имели место еще во второй половине 20 века, когда начали появляться первые прототипы будущих электронных сигарет. Тогда разработчики видели в этих устройствах способ бросить курить, что согласно современным исследованиям не соответствовало действительности.

В начале 21 века появились первые электронные сигареты с тем функционалом и видом, с каким мы их представляем сейчас. Чуть позже появилась их модификация — вейпы. И первые электронные сигареты, и вейпы не получили массового распространения среди курильщиков и остались нишевыми гаджетами.

Революционный толчок развитию технологий в этой области дало изобретение систем нагревания табака. В 2014 году Philip Morris International представил миру первую систему нагревания табака IQOS. Это устройство приобрело безумную популярность среди курильщиков всего мира. По публичным данным компании, к концу 2021 года более 20 миллионов курильщиков из разных стран уже перешли на IQOS.

Системы нагревания табака приобрели такую ​​популярность благодаря сочетанию технологии, снижающей вред здоровью и продуманному пользовательскому опыту. С одной стороны, благодаря нагреванию вместо горения Айкос снижает количество выделяемых вредных веществ на 95% по сравнению с сигаретным дымом. Также, аэрозоль систем нагревания табака не содержит смол, считающихся одним из самых опасных канцерогенов. С другой стороны, IQOS оставил пользователям то, что они ценят в своей привычке — аромат табака, привычный ритуал, похожие ощущения.

IQOS начал экспоненциальное развитие технологий на рынке гаджетов для курильщиков. Следом за ним стали появляться другие системы нагрева табака и продвинутые версии электронных сигарет на жидкостях. В 2015 году в США появляется первая подсистема, Juul, испаряющая солевой никотин. С тех пор каждый год появляются новые вариации вейпов, электронных сигарет, подсистем. С усиленным аккумулятором, одноразовые, со встроенным Bluetooth и т.д.

С уверенностью можно сказать, что с 2014 г. этот рынок драйверят технологические инновации. Только за последний год IQOS представил в Украине свой первый мини-вейп IQOS Veev и второе поколение девайса lil Solid, результат коллаборации Philip Morris International и южнокорейского технологического гиганта KT&G. В августе 2021 года в Токио IQOS показал всему миру следующее поколение гаджетов для нагрева табака — IQOS Iluma и IQOS Iluma Prime.

А в конце этого года IQOS в партнерстве с KT&G представили новый аксессуар для курильщиков на основе уникального технологического фьюжна — одновременного нагревания табака и жидкости. lil Hybrid introduced by IQOS уже в Украине.

lil HYBRID: девайс из «Игры в кальмара»

В Южной Корее lil Hybrid очень популярен. Устройство или стики к нему даже несколько раз попадали в кадр хита 2021-го — «Игры в кальмара». Почему так? Потому что, кажется, у lil Hybrid все, что ценят современные гаджетоманы, эстеты и искатели новых гедонистических впечатлений.

1. Технология двух миров в одном гаджете

Гибридная технология устройства восходит к современным гибридным электрокарам. Но если электрокары задуманы для экономии топлива и уменьшения выбросов, то lil Hybrid — для расширения спектра впечатлений и ощущений от использования.

Устройство сочетает интересные фичи из двух миров — нагревания табака и вейпинга. lil HYBRID нагревает табачный стик и жидкость параллельно. То есть использовать его нужно со стиком и подом одновременно. Благодаря такому принципу работы при использовании образуется значительно больше аэрозоля, он более густой и насыщенный. При этом сохраняется тот же ритуал, который ценят курильщики. Здесь можно комбинировать разные вкусы стиков и жидкостей, создавая таким образом что-то свое. По подходу немного напоминает вейпинг только в упрощенной и более гигиенической форме. Без смешивания и переливания жидкостей.

2. Футуристический дизайн с OLED дисплеем

Лил Гибрид выглядит технологично и футуристично, в духе высоких технологий Японии и Южной Кореи, о которых мы привыкли читать в новостях и думать «вау, так вообще бывает?». По функционалу устройство также похоже на систему нагревания будущего.

В устройство встроен дисплей, на котором отслеживается количество затяжек, уровень заряда, остаток жидкости в поде или появляются подсказки.

Кстати, дизайн еще первого поколения lil Hybrid был отмечен топовой мировой наградой — «iF Design Awards 2019». Эта награда считается одной из трех самых престижных в мире в сфере продуктового дизайна вместе с Red Dot Design Awards и IDEA.

3. Забота о здоровье

Благодаря нагреванию табака и жидкости вместо горения (как в сигаретах), при использовании lil Hybrid отсутствуют вредные продукты горения, и в целом количество вредных веществ существенно уменьшается. Смолы, известные как фактор рака легких, в аэрозоле lil Hybrid также отсутствуют.

4. Уважение к окружающим

Южная Корея и особенно Япония известны тем, как внимательно и уважительно там относятся к личному пространству окружающих. Это одна из важнейших причин, почему электронные альтернативы курению получили такое распространение в этих странах. lil Hybrid в этом плане шагнул даже немного дальше. Во-первых, он не исключает возможность пассивного курения. Во-вторых, при его использовании нет огня и пепла, которые могут испачкать окружающих. Также нет дыма. В-третьих, аэрозоль от lil Hybrid имеет легкий фруктовый аромат практически без табачных ноток (даже более легкий, чем от систем нагревания табака). Поэтому запах точно не будет приносить дискомфорт людям рядом.

5. Максимум автоматизации

Практически все, что можно автоматизировать в использовании lil Hybrid — автоматизировано. Управление устройством не требует кнопок. Как только гаджет распознает вставленные стик и картридж, нагревание запускается автоматически. За 10 секунд до начала использования на экране начнется обратный отсчет. При необходимости дисплей также будет показывать подсказки и следующие шаги — заменить картридж на новый, одеть колпачок и т.д. Кстати, еще одно упрощение в использовании — lil Hybrid не нужно чистить.

Где купить новый Лил Хайбрид?

Пока купить Лил Хайбрид можно только на официальном сайте iqos.ua и в фирменных магазинах в 5 городах: Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Однако ожидается, что впоследствии бренд расширит дистрибуцию и в другие города Украины, где имеет официальные представительства. Цена lil Hybrid 999 грн, он представлен ​​в 4 цветах: черный, белый, синий, бронзовый.

Вместе с lil Hybrid бренд представил и новый бренд стиков Miix и подов, разработанных специально для этого девайса.