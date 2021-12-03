День финансов: большая налоговая реформа и подборка полезных материалов для бизнеса

Во вторник, 21 декабря речь шла о налогах и выплатах:
Регистрация ФЛП онлайн. Зарегистрировать физическое лицо предпринимателем сегодня в Украине можно всего в несколько кликов. Finance.ua узнал, как это сделать. Напомним, в текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн.
Количество предпринимателей в Украине ежегодно растет. Но собственный бизнес – это не только подписывать бумаги в кабинете. В первую очередь предпринимательство – это деньги и огромная ответственность. Поэтому Finance.ua решил сделать подборку полезных материалов для бизнеса:
«Большая налоговая реформа». Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал важные детали предстоящей реформы, которую планируют начать обсуждать в 2022 году. Планируется, что будущая налоговая реформа будет сосредоточена на прямых налогах и будет касаться как представителей бизнеса, так и обычных граждан.
«Налоговая амнистия»: задекларировали первый миллиард. На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн. В бюджет благодаря амнистии передали более 51 млн грн. Напомним, что добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.
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Срок действия COVID-сертификатов. Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым COVID-сертификат будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после последней прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года.
Украинская авиакомпания анонсировала запуск новых рейсов. Авиакомпания Bees Airliners выполнила первый рейс из Киева во Львов. Отныне этот рейс будет регулярно курсировать до пяти раз в неделю. Помимо внутренних рейсов, авиаперевозчик расширил и географию международных полетов.
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