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Украинцы в декабре активнее продают валюту — Данилишин

Украинцы в декабре активнее продают валюту — Данилишин

Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала декабря превысила $100 млн.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин. Finance.ua передает детали.

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«На наличном валютном рынке курс гривны к доллару США двигался в фарватере межбанковского рынка, однако с преобладанием предложения иностранной валюты над спросом. Так, чистая продажа физическими лицами наличной иностранной валюты с начала декабря превысила $100 млн, что, вероятно, связано с ростом потребительских расходов населения в преддверии новогодних праздников», – написал он.

В то же время учитывая преобладание спроса на валюту со стороны клиентов банков над ее предложением обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке за текучую неделю ослабился на 1,5% (до 27,3 грн/$).

На прошлой неделе чистая продажа валюты НБУ в ходе валютных интервенций на межбанке составила $122,5 млн, что позволило сглаживать чрезмерные колебания курса гривны к доллару США на рынке.

В ноябре чистая покупка валюты населением составила $365 млн, что более чем в 5,5 раз больше, чем в октябре – $66 млн.

В октябре украинцы купили иностранной валюты в 11 раз больше, чем в сентябре – $6 млн.

По материалам Finance.UA
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