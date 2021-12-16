💰 Finance.ua дарит 700 гривен за участие в исследовании продукта Банковский кредит наличными или на карту

Сайт Finance.ua приглашает двух респондентов принять участие в исследовании аудитории продукта Банковский кредит наличными или на карту.

Исследователи ищут кандидатов, которые отвечают следующим критериям:

Брали кредит в банке (наличными или карту) в сумме 25-100к в последний год. Кредит именно на потребительские нужды: покупка бытовой техники или электроники; отпуск; ремонт; организация мероприятий; другие бытовые задачи. Кроме тех, кто брал кредит на машину, ипотеку, или для того, чтобы перекрыть другие кредиты.

Могут детально вспомнить свой опыт: как подходили к поиску, на что обращали внимание при сравнении, какие банки и фин. организации сравнивали, куда подавали заявку, на какой срок и сумму в итоге взяли, как выплачивали кредит.

В возрасте 20-45 лет.

Не работают в банке или финансовой организации.

Кандидатов, отвечающих критериям, просим заполнить следующую форму и в ближайшее время с вами свяжется представитель нашей Службы поддержки.

Заполнить форму

Оператор назначит респонденту online-встречу с исследователем, которая займет около двух часов.

Денежное вознаграждение за эту встречу составит 700 гривен! 💰

Во время встречи будет проводиться обязательная ее видеофиксация.