День финансов: результаты конкурса Finance.ua, авторизация в «Дії» по-новому, первые выплаты «тысячи за вакцинацию» в monobank

В четверг, 16 декабря пришло время награждать призеров Конкурса историй о первых заработках читателей Finance.ua. Мы получили массу интересных, уникальных, а порой и поучительных историй. Поздравляем всех победителей и всех благодарим за участие! Призовая тройка участников здесь.

P.S. Просим победителей откликнуться до 27 декабря 2021 г. Если кто-то нам не ответит до этой даты, его приз уйдет авторам других достойных историй. Не упускайте свои призы!

Выплаты «тысячи за вакцинацию» в monobank. Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в „Дія“, получат деньги уже сегодня. «С 20-21 декабря будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки „Дія“. Когда получите деньги, не спешите их тратить, мы пришлем вам выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками», — отметил он.

IТ-бизнесмены поддержали закон о налогах в Дія.City. Представители IТ-бизнеса одобрили принятие законопроекта № 5376 о налоговых условиях специального правового режима для IТ — Дія.City. Согласно Закону, налоговые ставки для работников IT-компаний в Дія.City будут следующими: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты (с 1 декабря 2021 года — 6500 грн), военный сбор — 1,5%. Доход специалиста, который будет превышать 240 тысяч евро в год, будет облагаться 18% НДФЛ.

ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие. Физические лица-предприниматели и наемные работники, которые неверно внесли IBAN, могут еще получить 8000 гривен пособия. «Пособие от государства получит ограниченное количество людей — только те, кто указал некорректный номер счета IBAN во время заполнения заявки. По нашим подсчетам, это около 2500 украинцев», – сообщили в «Дія».

Платные дороги в Украине. В Украине будет немного платных автобанов. Как пояснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая — и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто.

При этом в «Слуге народа» рассказали, какая сейчас должна быть стоимость проезда в Киеве.

Льготы на проезд в Киеве. Киевсовет утвердил перечень категорий лиц, которым в 2022 году будет предоставлено право на льготный проезд в муниципальном транспорте общего пользования.

Также в новом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев ответит на вопрос, чего ждать от ФРС и почему это очень важно для Украины: