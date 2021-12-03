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Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось

Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось

Вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе». Документом расширены полномочия пограничников и военнослужащих при проверке транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» о совершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный досмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный досмотр задержанных лиц.

Также закон дополнен статьей ст. 21−7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки».

Согласно внесенным изменениям, поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.

В каких случаях пограничники будут проводить поверхностную проверку автомобиля:

  • в случае нарушения лицом или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или навредить интересам национальной безопасности Украины;
  • в случае пребывания лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения;
  • в случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;
  • в случае наличия оснований полагать, что у лица или в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни и здоровью человека;
  • если транспортное средство или вещь лица является орудием совершения правонарушения и/или находятся в месте, где могло быть совершено правонарушение;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

Поверхностная проверка вещи или транспортного средства осуществляется путем визуального осмотра или визуального осмотра содержимого личных вещей, салона, багажника, подкапотного пространства транспортного средства и грузов (товаров и иных предметов), перемещаемых в таком транспортном средстве, без вмешательства в их конструктивные особенности и без нарушения целостности упаковки.

Во время поверхностной проверки военнослужащие и сотрудники Государственной пограничной службы Украины имеют право потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другой багаж, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие прицепа и груза (контейнера).

Отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 185−10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины, или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» КУоАП.

При этом на личный обыск пограничники права не имеют, но по их требованию лицо, в отношении которого проводится проверка, должно само показать содержимое карманов.

По материалам РБК-Украина
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