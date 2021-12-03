Украинским пограничникам расширили права на досмотр автомобилей и пассажиров. Что изменилось

Вступили в силу изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе». Документом расширены полномочия пограничников и военнослужащих при проверке транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О Государственной пограничной службе Украины» о совершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный досмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный досмотр задержанных лиц.
Также закон дополнен статьей ст. 21−7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки».
Согласно внесенным изменениям, поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.
В каких случаях пограничники будут проводить поверхностную проверку автомобиля:
Поверхностная проверка вещи или транспортного средства осуществляется путем визуального осмотра или визуального осмотра содержимого личных вещей, салона, багажника, подкапотного пространства транспортного средства и грузов (товаров и иных предметов), перемещаемых в таком транспортном средстве, без вмешательства в их конструктивные особенности и без нарушения целостности упаковки.
Во время поверхностной проверки военнослужащие и сотрудники Государственной пограничной службы Украины имеют право потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другой багаж, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие прицепа и груза (контейнера).
Отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 185−10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины, или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» КУоАП.
При этом на личный обыск пограничники права не имеют, но по их требованию лицо, в отношении которого проводится проверка, должно само показать содержимое карманов.
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