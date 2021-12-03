Тренды финтеха 2022: финансовый рынок переходит в онлайн

Новые информационные технологии и быстрый рост научно-технического прогресса оказывают прямое влияние на развитие рынка банковских услуг. К тому же, во время карантина большинству банков пришлось выполнить технологическую трансформацию бизнеса. Пользователи финансовых сервисов постепенно переходят в цифровую сферу, отдавая предпочтение онлайн услугам. Это повод принимать быстрые решения, применять новые технологии и вносить изменения в свою работу. Здесь все решает скорость реакции, ресурсы и активность руководства.

После того, как традиционные банки начали массово разрабатывать собственные мобильные приложения, банки-челленджеры предложили абсолютно новые инструменты привлечения аудитории клиентов: автоматический персонализированный мониторинг затрат, виртуальных ассистентов. Рассмотрим новые тренды рынка цифровых банковских продуктов и его направления развития в 2022 году.

Аналитика и автоматизация финансового менеджмента

К преимуществам диджитал-онлайн банков для пользователей относятся: доступность, удобство, возможность избежать дополнительных затрат и комиссий, а также новые инструменты для бюджетирования. Большое внимание уделяется автоматизации финансового менеджмента, а также аналитике и повышению финансовой грамотности. Можно выделить несколько ключевых инструментов развития автоматизации управления финансами:

Виртуальные ассистенты (искусственный интеллект или автоматизированные процессы) с помощью которых пользователи легко и понятно смогут управлять своими финансами. Решать все проблемы смогут неживые голосовые ассистенты. Например, приложение для обмена сообщениями WeChat позволяет выполнить оплату прямо в окне чата.

Биометрическая система Voice biometrics – это удобная замена паролей и кодовых слов, которую в ближайшее время стоит ждать и в области финансовых технологий.

Голосовая верификация – это новый вид идентификации клиентов с помощью биометрических данных. Во время обращения в контакт-центр автоматическая система будет сразу распознавать пользователя.

Прогнозирование кредитоспособности клиента, а также уменьшение вероятности мошенничества благодаря системе искусственного интеллекта.

Согласно опросам OpenText, более 75% банков с активами от 100 млрд. дол внедряют искусственный интеллект. Технологические нововведения широко реализуются также и украинскими банками.

Автоматизация финансового менеджмента и искусственный интеллект получили широкое распространение, около 84% финансовых организаций используют хотя бы один из инструментов (искусственный интеллект, интернет вещей, цифровые помощники, блокчейн, надстройки приложений для бюджетирования) в своих продуктивных системах.

Персонализированные нишевые микрозаймы

Микрокредит поможет решить различные финансовые проблемы: развитие бизнеса, образование, лечение, погашение долгов, оплату услуг поставщиков, курсы и другие. Раньше такие займы можно было брать в МФО под большие проценты. Современные банки уделяют особое внимание нишевым микрозаймам. Благодаря онлайн услугам нет необходимости идти в банк, ожидать в очереди, терять время на подписание бумаг. Все можно решить за несколько минут и деньги сразу приходят на карту.

Минимальное соотношение суммы микрозаймов к ВВП на одного человека в таких странах, как Польша и Венгрия занимает больше 100%. С персональными микрозаймами пока работает меньше банков, чем с бизнесом, хотя объем личного микрокредитования с каждым днем растет. В Польше около 60 МФО, которые предоставляют услуги персонализированного микрокредитования, среди них самые популярные Twino, Wonga, 4finance и Creamfinance. Граждане США преимущественно берут микрокредиты с целью заработка, в отличии от жителей Украины.

Многие украинские компании усиливают свои позиции в качестве лидеров отрасли микрокредитования. Примером адаптации традиционных банков к тренду – проект Fresh Cash. Это совместный кейс компании NeoFin и банка UNEX, в котором внедрен полностью бесшовный процесс кредитования. Это первый кредитный продукт от банка, который вобрал в себя все лучшее из онлайн займов: скорость, доступность и удобство. Это достигается благодаря автоматизации скоринга клиентов, выбора кредита, а также его погашения. Также есть возможность интеграции с базами данных и банковскими АБС.

Покупай сейчас, плати потом

Простые и выгодные условия, повышенный комфорт для клиента сделали рассрочку в формате BNPL ярким технологичным трендом Fintech в 2020—2021 гг. BNPL (buy now, pay later) сервисы впервые появились в Европе и США. Это улучшенная альтернатива кредитным картам, которая позволяет оплатить покупки с помощью нескольких взносов и не сразу, а в течение определенного периода. Покупатели могут выполнить покупку в любое удобное время и отсрочить оплату. BNPL-провайдеры от каждой оплаты получают свою долю, а также дополнительную сумму за просроченные платежи и процент от долгосрочной рассрочки. В свою очередь многие интернет-магазины становятся доступными для своих клиентов.

BNPL пересекается с разными финансовыми секторами, постепенно охватывая крупные компании. Рассмотрим примеры использования сервисов:

Afterpay, Klarna и Affirm – это BNPL в чистом его виде.

PayPal после покупки в 2008 году Bill Me Later предложили в качестве своего сервиса услугу Pay in 4.

Amazon, Shopify используют BNPL с целью повышения коэффициента конверсии и извлечения скидок.

Для пользователей важно совершать не только быстрые, но и безопасные операции онлайн. С этой задачей отлично справится сервис Klarna, который в Европе стал самым дорогим частным финтех-стартапом. Известная шведская компания, которая работает по принципу «купи сейчас, заплати позже», предлагает современный сервис готовых решений для POS-кредитования.

Программа Кларна пользуется спросом благодаря гибкости оплаты и нулевым процентным ставкам по заемным деньгам. Покупатель может оплатить покупку в течение 14 или 30 дней после ее получения или открыть кредитную линию на полгода. Если клиент вернул товар или оплатил полный остаток суммы в течение пробного периода, то проценты не будут выплачиваться. Сервис гарантирует защиту покупателя от мошенничества и подделок. Он подойдет для тех, кто хочет купить товар именно сейчас, имеет кредитную карту и невысокий лимит или не претендуют на получение кредитной карты. Компания не взимает проценты или комиссии за свои способы оплаты, но получает комиссию за транзакцию с розничных торговцев.

Украинским аналогом Кларны является сервис «Ріж платіж». Если магазин сотрудничает с данной компанией, можно воспользоваться разными способами оплаты за товар: внести всю сумму позже (до 45 дней) или равными частями за 12 месяцев. Для зарегистрированных пользователей онлайн оформление займет всего одну и минуту. Такие быстрые и удобные инструменты пользуются спросом у молодежи, а также людей, которые разочаровались в традиционных финансовых учреждениях, не хотят пользоваться кредитными картами и тратить время на оформление кредитов.

Кроме того, ритейлеры и банки также имеют определенную выгоду. За каждую транзакцию покупателя они получают комиссию. К тому же при рассрочке люди покупают намного больше, чем при оплате сразу, поэтому средний чек увеличивается в среднем на 68%. Продавец при сотрудничестве с банком избавляет себя от необходимости разбираться в финансовой и налоговой системе. Еще один плюс – реклама для компании – ритейлера и финансового учреждения, предоставляющего кредит.

В онлайн-банкинге интегрируются различные программы лояльности, а также награды и розыгрыши. Снижение комиссий, промокоды на сервисы партнеров, кэшбек, денежные призы, награды, партнерство в сфере развлечений – рабочие инструменты привлечения клиентов. Например, ПриватБанк предлагает кэшбэк за покупки в партнерских торговых точках. Для банка Humans из Узбекистана была разработана мобильная платформа, позволяющая создать потребительский портрет клиента.

Как выжить в диджитале, если вы традиционный банк

Для того, чтобы не потерять своих клиентов и грамотно войти в диджитал, банку-новичку необходимо обратить внимание на такие тренды:

Виртуальные ассистенты и искусственный интеллект.

Автоматизация финансового менеджмента.

Оpen banking.

Программы лояльности.

Рассрочка в формате BNPL .

. Персонализированные микрозаймы.

Современный финансовый рынок требует маневренности и инноваций. Поэтому те из его игроков, кто своевременно не отреагируют на новые тенденции развития онлайн-банкинга и цифровых банковских продуктов, могут остаться в истории.