День финансов: продление карантина, тысяча за вакцинацию через Приват24 и Ощад 24/7, повышение пенсий «чернобыльцам» с инвалидностью

Среда, 15 декабря. О выплатах и инвестициях.

Карантин в Украине продлили до апреля. Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. «Для того чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ограничения продлятся как минимум в течение I квартала следующего года.

Тысяча за вакцинацию через Приват24. ПриватБанк активировал оформление специальной цифровой карты, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь. Открыть такую карту можно в несколько кликов в мобильном банке Приват24. Для зачисления суммы помощи достаточно с 19 декабря в мобильном приложении Дія подать заявление на получение 1000 грн, выбрать номер карты для выплаты помощи и предоставить согласие на обработку персональных данных по закону.

Также с сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка могут оформить в Ощад 24/7 карту еПоддержка для получения 1000 грн государственной помощи. Кроме того, выплату могут получить клиенты monobank, Альфа-Банка, А-Банка и Укргазбанка.

В более 80 стран мира с украинским COVID-сертификатом. Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая способна охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.

Пенсии до 14 тыс. грн. Как сообщило Минсоцполитики, минимальные пенсионные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность, с 1 января 2022 года составят от 7 до 14,6 тысяч гривен. Кроме того, с 1 декабря будут увеличены размеры пенсии для 18 тысяч человек с учетом увеличения средней заработной платы, которая учитывается при расчете пенсии. Указанная программа повышений охватит более 60 тысяч человек.

Дубилет и Fintech Farm. Бывший министр Кабинета Министров и сооснователь Fintech Band (monobank) Дмитрий Дубилет официально заявил, что работает над проектом Fintech Farm, который запускает цифровые банки в разных странах мира в партнерстве с традиционными банками. Первым стал Leobank, который запустили в Азербайджане. Следующим проектом станет запуск банка в Нигерии. Кроме того, в ближайшие пару лет Fintech Farm планирует запустить банки в восьми странах в Африке и Азии.

Бизнес-отделения Новой почты. В 2022 году Новая почта планирует открыть 1000 новых отделений в новых населенных пунктах, а также запустить новый формат — бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов. В декабре 2021 года открывается первое пилотное бизнес-отделение в Черкассах. В отделениях будет предоставляться полный спектр услуг для бизнес-клиентов.

До $5 миллиардов инвестиций в год. Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest планирует к 2025 году увеличить приток прямых иностранных инвестиций в производственный сектор Украины до 5 млрд долл. в год. По состоянию на сегодня по результатам I полугодия 2021 года приток прямых иностранных инвестиций в сфере производства составляет 1,5 млрд долл.

⚡ Также спешим вам сообщить, что создатели инвестиционного приложения Multi Invest завершили сделку по приобретению компании Wotan, предоставляющей клиентам услуги по управлению инвестициями в фондовый рынок с помощью искусственного интеллекта, обучению инвестированию, а также wealth management.

Приложение Multi Invest готовят к запуску в первом квартале 2022 года. С его помощью украинцы смогут инвестировать в акции международных компаний, фонды, криптовалюту и украинские гособлигации. Основатели Wotan Сергей Кравецкий, Михаил Пацан и Андрей Варнава продолжат работать над инвестиционными продуктами в компании.