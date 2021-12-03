День финансов: обновленные платежки за отопление и сколько стоит зимний отдых в Украине

В понедельник, 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» — основные показатели.

Также Зеленский пообещал расширить программу еПоддержка, в рамках которой полностью вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн.

А виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев.

Обновленные платежки за отопление. Как сообщает «Киевтеплоэнерго», начиная с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Средние ставки по депозитам. Как свидетельствуют данные Национального банка, в ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь возросли с 0,5% до 0,6%.

Новый порядок регистрации места жительства. С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О публичных (электронных публичных) услугах по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц. Как отметили в КГГА, введены две формы подачи информации о месте жительства.

SIM-карты привяжут к паспортам. Украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными. Такую новацию анонсировал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, если номер будет именным, чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права в суде.

Сегодня также спикер Рады Руслан Стефанчук объяснил Закон о множественном гражданстве, кто сможет получить паспорт.

Список сомнительных инвестпроектов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов. Finance.ua узнал, какие это проекты.

При этом, по оценке Всемирного банка, в Украине сформирована благоприятная правовая среда для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры государства.

Кстати, от том, как правильно инвестировать и сколько можно заработать на инвестициях в криптовалюту, недвижимость и акции, рассказал Михаил Пацан – управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN.

Зимний отдых в Украине. Самое популярное направление внутреннего туризма зимой в Украине — Карпаты. Туда едут, чтобы провести зимние дни на горнолыжных курортах или отдохнуть просто без спорта, тем более что зимние Карпаты предлагают туристам множество развлечений — от катания на санях, квадроциклах, сноутюбах, снегоходах до рыбалки. Каждый может выбрать способ отдыха в по своему кошельку и предпочтениям. О том, сколько на это готовить денег – в материале: