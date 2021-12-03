День финансов: обновленные платежки за отопление и сколько стоит зимний отдых в Украине

В понедельник, 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» — основные показатели.
Обновленные платежки за отопление. Как сообщает «Киевтеплоэнерго», начиная с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.
Средние ставки по депозитам. Как свидетельствуют данные Национального банка, в ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь возросли с 0,5% до 0,6%.
Новый порядок регистрации места жительства. С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О публичных (электронных публичных) услугах по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц. Как отметили в КГГА, введены две формы подачи информации о месте жительства.
SIM-карты привяжут к паспортам. Украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, привязанные к банковским картам, чтобы сделать их именными. Такую новацию анонсировал член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, если номер будет именным, чтобы перевыпустить карту, нужен будет паспорт. А в случае махинаций гражданин сможет защитить свои права в суде.
Список сомнительных инвестпроектов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку изменила перечень сомнительных финансовых проектов. Finance.ua узнал, какие это проекты.
Кстати, от том, как правильно инвестировать и сколько можно заработать на инвестициях в криптовалюту, недвижимость и акции, рассказал Михаил Пацан – управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN.
Зимний отдых в Украине. Самое популярное направление внутреннего туризма зимой в Украине — Карпаты. Туда едут, чтобы провести зимние дни на горнолыжных курортах или отдохнуть просто без спорта, тем более что зимние Карпаты предлагают туристам множество развлечений — от катания на санях, квадроциклах, сноутюбах, снегоходах до рыбалки. Каждый может выбрать способ отдыха в по своему кошельку и предпочтениям. О том, сколько на это готовить денег – в материале:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам8 ч. назад - 4757 13
В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатойВчера, 19:23 - 2206 8
Виртуальные карты «тысячи за вакцинацию» уже оформили более миллиона украинцев6 ч. назад - 807 6
Закон о множественном гражданстве. Стефанчук объяснил, кто сможет получить паспорт6 ч. назад - 1213 5
Банки повысили средние ставки по депозитам11 ч. назад - 6209 3
Банки повысили средние ставки по депозитам11 ч. назад - 6209 3
Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам8 ч. назад - 4757 13
В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатойВчера, 19:23 - 2206 8
Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)10 ч. назад - 1817
Какие подержанные авто чаще всего покупают украинцы (инфографика)Вчера, 21:33 - 1549
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1219
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1767 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1909
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 517
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1569 1