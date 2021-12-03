День финансов: бюджет столицы и цены на газ на 2022, условия въезда в европейские страны

В пятницу, 10 декабря, речь шла о бюджете Киева на 2022 год и условиях въезда в европейские страны для украинцев:

Бюджет столицы на 2022 год. Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2022 год. В частности, планируется получить доходов в сумме 69 млрд грн, доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн.

Цены на газ в 2022 году. Национальный банк Украины ожидает стремительное снижение цен на газ после окончания отопительного сезона в Европе весной 2022 года. В то же время средняя цена за год будет достаточно высокой – 460 долларов за тысячу кубометров.

Также в Национальном банке ожидают, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину по итогам 2021 года составит 6,5 млрд долл.

Кстати, узнать о том, как инвестировать деньги в Украине, вы можете, посмотрев видео о приложении Multi Invest, которое готовят к запуску основатели сайта minfin.com.ua при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital. Приложение позволит украинцам инвестировать в акции международных компаний, фонды, криптовалюту и украинские гособлигации, создавая конкуренцию «традиционным» инструментам — валюте, недвижимости и банковским депозитам:

Ставки по кредитам для населения. Как свидетельствуют данные Национального банка, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2021 года в национальной валюте составляли 31,9% годовых. А ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,8 п.п. до 3,4% годовых.

Аудит доходов состоятельных граждан. Государственная налоговая служба создаст специальное подразделение для проверки доходов состоятельных украинцев, но это произойдет только после принятия парламентом соответствующего закона. Тогда ведомством «будут приняты все необходимые организационно-правовые меры по созданию указанного подразделения».

Средняя цена на землю. Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сегодня средняя цена за 1 гектар земли в Украине продолжает расти и составляет почти 40 тысяч грн. Он отметил, что рынок земли продолжает стабильно работать и уже более 58 тысяч зарегистрированных сделок.

Тысяча за вакцинацию – не только через «Дію». Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, с 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, сначала программа станет доступна в «Дія», а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат.

Кстати, к программе выплат COVID -вакцинированным присоединились уже шесть банков.

Также в Украине назвали неподходящие COVID -вакцины для бустерной дозы.

Условия въезда в европейские страны. Finance.ua узнал, в какие страны сейчас могут уехать украинцы. Перед планированием путешествий за границу необходимо ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.