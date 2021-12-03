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В Винницкой области разоблачили группу врачей, продававших фиктивные COVID-сертификаты

В Винницкой области разоблачили группу врачей, продававших фиктивные COVID-сертификаты

В Винницкой области полицейские разоблачили группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов. Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами различных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Ежедневно злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Разоблачили аферу следователи Винницкого районного управления полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Винницкой области, которые документировали преступную деятельность участников группы и осуществляли контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.

Фото Нацполиция

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 9 декабря во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства подозреваемых следователи изъяли компьютерную технику, банковские карточки, мобильные телефоны, черновые записи с информацией о клиентах, незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образцов с печатями врачей и больниц, а также другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

По материалам Finance.UA
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