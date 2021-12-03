Владимир Носов: криптовалюты. Слишком рано говорить о налогах, но пора говорить о развитии

ЗУ «О виртуальных активах» регулирует в общем: дает определение виртуальных активов и их правового статуса, право на защиту права собственности на виртуальные активы, то есть признает их и разрешает.

Также в законе прописаны основные требования к поставщикам услуг, перечислены органы, которые будут контролировать сферу и их полномочия.

Однако между строк в некоторых пунктах закона (хоть пока и ветированного, но маловероятно, что он будет кардинально меняться) кроме защиты прав или норм работы, прочитываются важные для существования украинского рынка криптовалют нормы.

Возможно, уже сегодня они становятся пунктирной линией в символичной карте развития украинского рынка криптовалютного бизнеса.

Пока закон ветирован, мы можем более или менее четко представлять, каким будет конечный результат. Поскольку, как мы знаем, Президент не согласился лишь с некоторыми его пунктами. Собственно, относительно создания нового органа регулирования.

Возможно, Украина станет одним из мировых криптоцентров с защищенными пользователями (AML, KYC и FATF — три ключевых определения, которые вытекают из документа), быстрыми и простыми, собственно контролируемыми преводами, обменами и трейдингом (стимуляция развития P2P, по моему мнению, также заложена законом).

Налог: физлица и бизнес

В качестве предисловия к разделу стоит отметить: кроме институтов, которые действительно занимаются цифровой трансформацией и внедрением криптовалют и блокчейна в стране, собственно граждане демонстрируют большой интерес: более 12,5% жителей страны инвестируют в крипту. Не станет для вас новостью, но по этому показателю Украина уже первая в мире. Так что представьте потенциал.

Законом Украины «о виртуальных активах» не прописываются нормы относительно налогообложения. Они будут описаны впоследствии, в законопроектах об изменениях в Налоговый кодекс. Но широко обсуждаемый есть — 2461. В нем предложено облагать лишь инвестиционный доход от операций с криптоактивами.

На сегодня априори действует ставка 19,5%, где 18% – базовый налог, 1,5% – военный сбор. Его надо платить от всей суммы, зачисленной на банковскую карту.

А предлагается налог в виде 5 процентов, которые надо будет платить от самой прибыли. Они будут рассчитываться как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи. И ценой актива, которая определяется исходя из суммы документально подтвержденных расходов на покупку такого криптоактива и/или на создание такого актива.

Для пользователей это означает, что можно купить биткоин, и в случае, если вы не вышли в прибыль на его продаже, налог не платить.

За отчетный период налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию с информацией о доходах. Это касается как бизнеса, так и физлиц.

Относительно сектора бизнеса, актуальной обсуждаемой ставкой налога также является 5%. Но здесь без военного сбора. Пока речь о таких условиях на несколько лет. Таким образом власти намерены развивать цифровое пространство и блокчейн-технологии в стране.

Безопасность, P2P и перспективы участников рынка

Законом прописаны нормы обеспечения безопасности участников рынка. О чем говорится в статье 9.

Базовые права — выбирать по своему желанию контрагента для осуществления операций с виртуальными активами, получать информацию о правилах и условиях работы поставщика услуг, а также право на качественные услуги и соответствующую защиту персональных данных. Все это логично.

Физлицо сможет использовать счета в банках для операций с криптовалютой. Каким именно образом — пока не понятно, поскольку в этом процессе имеет огромное значение НАБУ.

Впрочем, это не останавливает развитие рынка. Представители сектора уже делают свои шаги — проводят интеграции с биржами, пытаются выпустить крипто карты. Несмотря на то, что нацбанком этот процесс затягивается, по крайней мере инициативы можно оценивать положительно.

Что еще могут собственно клиенты бирж или обменок? Самостоятельно определять стоимость ВА. По моим наблюдениям, возможно, именно этот нюанс повлияет на более стремительное развитие платформ Peer to Peer (P2P) в Украине.

На таких платформах можно выставлять объявления о продаже криптовалюты или покупать активы без посредника. Это быстрый способ, который вряд ли воспринимается украинским криптоинвестором по-другому, чем в других странах. А воспринимается он довольно позитивно. По статистике Crystal, в 2020-м, по сравнению с 2019 годом, суммы полученных и отправленных с и на P2P-платформы средств выросли на 197% и 164% соответственно.

В отличие от централизованных криптобирж, где могут потребоваться верификация, строгое соблюдение принципов FATF, P2P кажутся пользователю проще. Этот сектор почти не регулируется, поэтому часто является популярным особенно среди новичков рынка.

Впрочем, отсутствие четко определенных санкций к P2P не означает, что украинцы остаются незащищенными. Участник рынка, чьи права были нарушены, имеет право подать иск в суд или обратиться к другим средствам защиты своих прав. Таким образом, укрепление сектора и развитие — все это уже поддерживается законом опосредованно.

Кроме того, нельзя опускать такой пункт закона, как «Финансовый мониторинг». Подлежать ему будут как сами пользователи, так и операторы, которые будут обязаны направлять соответствующую информацию в регулирующий орган. Об этом говорится в статье 14 Закона.

И хотя обстоятельства, при которых данные будут предоставляться регулятору по запросу, прописаны, может складываться впечатление, что верификация пользователей не станет обязательной.

Однако очевидно, что государство не заинтересовано в том, чтобы транзакции оставались анонимными. Ведь в таком случае отследить операцию будет невозможно. Это не значит, что регулятор априори будет проверять всех пользователей. Но терять дополнительные рычаги контроля он вряд ли станет.

Разрешение: сколько будет стоить компаниям

Размер платы зависит от того, является компания резидентом или нерезидентом Украины.

Так, нерезиденты будут платить в пять раз больше, чем резиденты.

Это довольно демократичные цифры. Тем более учитывая желание украинской власти создать новую возможность для развития сектора украинской экономики и конкретно усилить поток поступлений в госбюджет.

В конце концов, одной из указанных ранее целей власти по введению криптоактивов в законное поле является вывод виртуальных активов из серой зоны. Означает ли это, что в стране сможет работать любой желающий и при любых условиях?

По-моему, это просто невозможно. Украина находится в экономическом кризисе с 2013 года. Именно поэтому законотворцы внесли ограничения, которые определяют, какие юридические лица не могут заходить на местный рынок.

Почему могут отказать в выдаче разрешения

Украинские законодатели достаточно суровы в отношении требования к компаниям, которые могут получить право на предоставление услуг, связанных с оборотом виртуальных активов на территории Украины.

Поэтому в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона, поставщиком не может выступать юридическое лицо, зарегистрированное государством-оккупантом или государством-агрессором, или находящееся на такой территории. В том числе это касается руководства, главного бухгалтера, владельцев существенной доли участников (акционеров) или конечных бенефициаров.

Даже прямое или косвенное владение через другое физ- или юрлицо любой частью резидента иностранного государства и страны, признанной Верховной Радой государством-оккупантом или агрессором, не допускается к такой деятельности.

Если среди учредителей, акционеров есть те, которые замечены в отмывании доходов или финансировании терроризма — такой компании разрешение на деятельность также не будет выдаваться.

Кроме этого, разрешение на предоставление услуг могут не выдать, если (ч. 7 ст. 20 Закона):

предоставленные документы содержат неполную и/или взаимопротиворечивую и/или непроверенную информацию;

предоставленные документы не соответствуют законодательным требованиям.

Если получен отказ — плата за выдачу разрешения возвращается.

Владимир Носов, President / CEO криптовалютной биржи WhiteBIT