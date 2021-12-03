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День финансов: тарифы на коммуналку до 2024, рейтинг банков по вкладам, страховая для ОСАГО

День финансов: тарифы на коммуналку до 2024, рейтинг банков по вкладам, страховая для ОСАГО

В среду, 9 декабря, шла речь о деньгах: 1000 грн за вакцинацию, «карантинных» 8 тысячах и сумме, что обещают при экономическом паспорте:

«Карантинные» 8 тысяч. Правительство выплатит украинцам недополученные суммы пособия в размере 8000 гривен, которые подали заявления в апреле-мае 2021 года, но не получили его из-за неверно указанной информации о банковском счете.

Экономический паспорт. Зеленский предложил с 2023 года отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Какие суммы обещают украинцам.

1000 грн за вакцинацию. Чтобы получить 1000 грн за вакцинацию по инициированной Президентом программе еПоддержка, сгенерировать сертификат о вакцинации в программе Дія нужно уже сейчас. Для генерации COVID-сертификата требуется скачать программу Дія и выполнить авторизацию.

Кстати, Finance.ua приглашает двух респондентов поучаствовать в исследовании аудитории кредитных продуктов и получить 700 гривен за участие. Кандидатов, отвечающих критериям, просим заполнить следующую форму, и в ближайшее время с вами свяжется представитель нашей Службы поддержки.

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Рейтинг банков по вкладам. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 ноября 2021 года украинцы держат 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Тарифы на коммуналку до 2024. Как сказано в консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерства экономики Украины, в Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%. В целом же инфляция составит 8%.

Польша ужесточает условия въезда для украинцев. Из-за опасности штамма коронавируса «Омикрон» Польша усилила ограничения для всех, кто въезжает в страну из-за пределов Шенгенской зоны. С 15 декабря 2021 года, как сообщает издание WPost, будет действовать новое требование.

«Карта киевлянина»: как оформить. Интерес к «Карте киевлянина» разгорелся с новой силой после сообщения столичных властей о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Уже со следующего года разовая поездка будет стоить 20 грн, а оптовая закупка 50 поездок обойдется в 750 грн. С «Картой киевлянина» такой опт выйдет 12 грн за поездку.

Как оформить и где может помочь «Карта киевлянина» 💳

Результаты установки камер автофиксации нарушений ПДД. Как сообщает Опендатабот, установка камер на дорогах не повлияла на количество аварий. Так, за 10 месяцев 2021 года количество ДТП в Украине увеличилось на 14%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

😎 Каждый автомобилист в Украине должен иметь страховой полис. Finance.ua предлагает вашему вниманию подборку из пяти лучших страховых компаний, которые представлены на рынке Украины. При отборе мы обращали внимание на оценку МТСБУ, срок урегулирования страховых дел, стоимость полиса и наличие франшизы.

Какую страховую выбрать для оформления ОСАГО

По материалам Finance.UA
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