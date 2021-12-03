День финансов: прогноз курса доллара от Минэкономики, рейтинг банков по прибыльности, детали Фонда будущих поколений

Во вторник, 7 декабря, Finance.ua разобрался, кто сможет получить выплаты по экономическому паспорту украинца и как заработать на криптовалюте.

Курс доллара до 2024 года. Минэкономики опубликовало октябрський консенсус-прогноз. Как прогнозирует министерство, в декабре текущего года доллар будет стоить 27 гривен 50 копеек. Через год, в декабре 2022-го, доллар подорожает до 28 гривен 10 копеек. Под конец 2023 года прогнозируют, что доллар незначительно прибавит в цене и будет стоить 28 гривен 40 копеек. В декабре 2024 года курс доллара достигнет 29 гривен.

Кроме того, в консенсус-прогнозе Минэкономики названы главные риски для украинской экономики, также ухудшен прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы.

Рейтинг банков. Согласно данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2021 года получили 58,354 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 23,801 млрд гривен.

💳 Украинцы все чаще пользуются банковскими услугами, в частности, картами. Банковские карты могут быть кредитными или дебетовыми. У большинства из нас есть как те, так и другие карты, поскольку они выполняют разные функции, но отлично друг друга дополняют. Поэтому, составив несколько рейтингов кредиток, мы решили также сделать рейтинг дебетовых карт, чтобы разобраться, чья карта лучше:

Фонд будущих поколений. Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые предусматривают создание Фонда будущих поколений. Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет. По мнению Зеленского, принятие и реализация этих законов позволит инвестировать в украинскую молодежь и одновременно создаст условия для развития экономики и образования в Украине.

Как сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, относительно года рождения детей, которым по достижении 18 лет будут назначены выплаты по экономическому паспорту украинца, были дискуссии, и в конечном итоге остановились на выплатах совершеннолетним, которые родились с 1 января 2019 года.

Добавим, что в Минсоцполитики выступают за увеличение пособия при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Это пособие уже несколько лет не индексируется и является фиксированным.

Работа транспорта в «желтой» зоне. Сегодня Киев вышел из «красной» зоны карантина и перешел в «желтую». Как объяснили в КГГА, ограничения для транспорта и ТРЦ сохраняются. Воспользоваться общественным транспортом смогут пассажиры при наличии “желтого” либо “зеленого” COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

NFT, IDO, ICO. Все знают о криптовалютах, но не многие понимают, как они работают и сколько можно заработать. Поэтому Finance.ua на своем YouTube-канале решил запустить рубрику о криптовалюте. В первом выпуске Михаил Пацан – управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN – простыми словами рассказывает, что такое блокчейн, криптовалюта, криптотокены, NFT-токены, а главное – как заработать на криптовалюте: