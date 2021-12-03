Дмитрий Бойко: приватизация по-новому. Малая – для всех, большая – для «своих»?

В марте 2018 года вступила в силу новая редакция Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества». Три года приватизационных процедур по новому Закону – достаточный срок для выводов. Как руководитель одного из крупнейших маркетплейсов электронных аукционов я бы хотел сказать о том, о чем обычно не принято говорить вслух.

Немного статистики

Лишь бы не быть голословным. За три последних года Фонд государственного имущества Украины продал на аукционах 1,62 тыс. объектов малой приватизации на сумму 4,53 млрд грн. Более 133% – это средний прирост цены лотов от стартовой стоимости.

Наиболее резонансный пример – продажа столичного отеля «Днепр», торги по которому стартовали с 80,92 млн грн. На прозрачном аукционе, организованном ГП «Прозорро.Продажи» (Prozorro.Sale), цена взлетела до 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны. Рост цены – почти на 1400%.

Конечно, не все лоты, которые государство выставляло на продажу, так дорожали, однако рост цены продажи стал тенденцией. И это факт.

Благодаря чему это произошло?

1. Прозрачная и понятная система онлайн-торгов.

Перевод приватизации в электронный формат, а именно в систему Prozorro.Sale, снял львиную долю вопросов и сомнений. Не секрет, что раньше приватизация часто проходила за закрытыми дверями, с «одним участником». Сейчас этим «пещерным» методам положен конец. За торгами может следить каждый желающий, а наиболее резонансные аукционы (тот же отель «Днепр»), и вовсе транслируются в YouTube.

2. Раскрытие информации об активах.

Еще одно очевидное преимущество реализации имущества онлайн. Конкуренция среди площадок, подключенных к Prozorro.Sale, заставляет их не скрывать «бриллианты», как это часто делалось в эпоху оффлайна под заранее определенного покупателя. Потому что задача каждого такого маркетплейса – продать как можно дороже и заработать средства на комиссии. Соответственно, наиболее привлекательные лоты просто не выгодно скрывать.

В вопросе раскрытия информации о лотах, на мой взгляд, ФГИУ превзошел многих других организаторов торгов. А именно, по собственной инициативе запустил открытый информационный ресурс https://privatization.gov.ua/ и обеспечил доступный способ получения информации.

Для этого была создана виртуальная комната данных. Доступ в комнату данных может получить любой инвестор, заключив соответствующий договор NDA (о неразглашении конфиденциальной информации). Вся процедура занимает от 2-х часов – и далее в режиме 24/7 потенциальному покупателю доступна вся информация о лоте. Еще несколько лет назад это даже было трудно представить.

3. Торги без манипуляций.

Система Prozorro.Sale за 4 года существования ни разу не дала оснований сомневаться относительно разглашения закрытой информации об участниках и их закрытых ценовых предложений в пользу заинтересованных лиц.

4. Побеждает всегда цена.

Сегодняшняя система онлайн-торгов нивелировала субъективный фактор «желаемого покупателя», который имел ранее решающее влияние на исход торгов. Побеждает только цена, поэтому отпала необходимость «заводить за руку». Ведь никто не может гарантировать, что на торги не придет другой участник, с другой площадки, аккредитованной Prozorro.Sale.

5. Отсутствие препятствий для участия.

Закон не ставит препятствий для участия в аукционе – каждый желающий может стать участником. Достаточно просто подать заявку и уплатить гарантийный взнос.

Все перечисленные факторы позволили привлекать большое количество участников, а затем обеспечить существенный рост цены. Низкая начальная стоимость стала не предметом коррупционного сговора, а залогом удачной продажи для государства.

Все помнят продажу гостиницы “Днепр”, когда Фонду вменяли намеренное занижение начальной стоимости. Но результат превзошел себя: 29 участников, цена – 1,1 млрд грн. Продажа «Электронмаша», который еще не завершен – 22 участника аукциона, самое высокое ценовое предложение – 970 млн грн. И таких примеров множество. Мы чувствуем рынок изнутри, и могу твердо сказать, что система Prozorro.Sale оправдала себя и является удачным кейсом для государства и бизнеса.

Важно сохранить данную тенденцию и на будущее.

Почему достижения приватизации малой – не заставить работать в пользу приватизации большой?

Начну с вопросов, на которые у меня нет однозначного ответа: почему при продаже одного и того же государственного имущества применяются разные правила? Почему не распространить правила успешной малой приватизации на большую? И вообще, в чем разница (имею в виду процесс) между большой и малой приватизацией? Когда мы обсуждаем эти вопросы с коллегами по рынку за кофе, некоторые улыбаются и говорят: «Малая приватизация – для малых людей, а большая – для “больших“».

Согласно статье 15 Закона «О приватизации…», объекты малой приватизации продаются исключительно на электронных аукционах. А вот «Порядок и условия продажи объектов большой приватизации государственной собственности утверждаются Кабинетом Министров Украины» (статья 19 Закона).

Чувствуете разницу? Прозрачные правила малой приватизации противопоставлены субъективным факторам большой (члены комиссии по отбору советников, члены аукционной комиссии, советники с неограниченным кругом полномочий, в том числе с возможностью определения первоначальной стоимости объекта и поиска потенциального покупателя).

И в результате создается впечатление, что какую бы цель ни ставили на старте, все закончится тем, что будет обеспечена действительно публичная продажа объекта – но в пользу заранее определенного покупателя. Если да, то о такой приватизации «нужные покупатели» не мечтали даже в 2013 году!

Но тут следует объяснить, в чем дело. Потому что дело точно не в ФГИУ или его должностных лицах. Потому что все предусмотрено Законом. Например:

1. Срок для изучения терабайтов информации об объекте большой приватизации, который многие инвесторы называют незначительным – от 30 до 60 дней со дня публикации. Отсюда следует вычесть 7 дней, до дню аукциона, за которые до старта торгов подается заявка. За это время участнику нужно не только изучить предмет аукциона, но и провести аудит в подтверждение его последней или квартальной отчетности (ибо неполнота информации, ее недостоверность – основание для дисквалификации).

2. Возможность расширенного толкования Закона (статья 14, ч. 2 ), что дает возможности для дисквалификации участника и потери гарантийного взноса. («4. Орган приватизации исследует сведения, указанные в документах, предоставленных потенциальными покупателями, в том числе сведения об отношениях контроля. 5. Орган приватизации при продаже объекта большой приватизации имеет право добиться от потенциального покупателя другие документы и сведения, но только те, которые нужны для выяснения его личности и сути деятельности»). В малой приватизации таких чрезвычайных полномочий нет.

3. Советник, чьи услуги оплачивает покупатель дополнительно к стоимости объекта большой приватизации – не несет ответственности (кроме репутационных) за полноту, объективность и достоверность данных по результатам выполнения своих функции.

То есть, потенциальный инвестор вынужден лично проверять и изучать всю информацию об объекте большой приватизации – а это время, которого не всегда хватает. Фактически, на рынке складывается впечатление, что всю приватизационную процедуру осуществляет советник, а Фонд только «стучит молотком».

4. Наличие не снятой проблематики:

судебные дела (споры) относительно имущества и активов предприятия;

кредиторская задолженность перед связанными с контролером лицами;

наличие арендных договоров «до 2045 года» с нерыночной арендной платой;

нарушение целостности предмета продажи;

не решенные земельные вопросы.

Все, подчеркиваю – все эти вопросы требуют немедленного решения в законодательном порядке, иначе на удачную большую приватизацию не следует и рассчитывать. Или – стоит задуматься над тем, не больше ли заработает государство, если будет продавать крупные объекты – по правилам «малых»?

5. Отсутствие реальных механизмов и гарантий защиты инвестиции.

6. Риски влияния других государственных органов в пределах их полномочий, которые могут поставить под сомнение ход приватизации и даже перечеркнуть результаты аукциона.

Яркий пример – АМКУ&«Большевик»: «Комитет установил, что это заявление (о предоставлении согласия на приобретение “Большевика” – прим.) не соответствует требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования», – объяснили в Комитете.

Не секрет, что часто таким образом может оказываться давление на бизнес. Подставьте сюда любое другое ведомство – Финмон, НБУ, СБУ, ОГП, СНБО и т.д. – результат не изменится.

Вспомните также нынешние обыски в АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГКХ). В компании не исключили, что это было попыткой сорвать приватизацию. Летом аукцион не состоялся из-за ошибок в заявках участников. Осенью – та же проблема. Причем из 29 тех, кто приценивался к ОГХК, только 2 компании подали заявки (а значит, «поверили» в адекватность процесса приватизации запросам рынка) на участие в аукционе 29 октября. Что покажет декабрь, на который перенесли продажу ОГХК – даже не берусь прогнозировать.

Вывод будет короткий: пора что-то менять. Давайте, начнем с законодательства и единых прозрачных правил – для малых и больших.

Дмитрий Бойко, руководитель маркетплейса аукционов UBIZ.ua