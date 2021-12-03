Украинцы смогут покупать групповые билеты на поезда «Укрзализныци» онлайн

«Укрзализныця» вводит возможность заказа групповых билетов онлайн.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как это сделать.
«Укрзализныця» упростит заказ ряда пассажирских услуг и впервые предоставит возможность заказа групповых билетов онлайн. Оформление групповых перевозок для физических и юридических лиц удаленно уже доступно для пассажиров в бета-версии на портале», – сказано в сообщении.
Как было раньше. Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов — сначала чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы произвести оплату услуги.
Что изменится. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и оплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат.
Также продолжается разработка еще ряда онлайн-заказов:
Завершить работу над запуском всех типов онлайн-заказов планируется до конца января.
Кроме того, «Укрзализныця» сделала заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом АО «Укрзализныця» существенно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей независимо от размера группы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в годВчера, 18:03 - 1051 7
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 5440 5
Польша выплачивает сотни злотых на украинских детей. Как их получить заробитчанамПозавчера, 13:25 - 6630 5
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 9027 4
Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартируПозавчера, 21:23 - 26898 3
Право собственности на земельный участок при отсутствии документов: что делатьВчера, 10:04 - 10797
Стоит ли сейчас покупать доллар, и что будет с курсом валют в декабреВчера, 14:14 - 9027 4
Китай на грани коллапса: как это повлияет на экономику УкраиныВчера, 19:42 - 5440 5
Как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизниВчера, 11:09 - 2326
Часть дохода, которую тратят на покупку минимального продуктового набора в странах Европы (инфографика)Вчера, 12:04 - 2292 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 477
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1160 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1335
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 380
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1128 1