Украинцы смогут покупать групповые билеты на поезда «Укрзализныци» онлайн

«Укрзализныця» вводит возможность заказа групповых билетов онлайн.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, как это сделать.

«Укрзализныця» упростит заказ ряда пассажирских услуг и впервые предоставит возможность заказа групповых билетов онлайн. Оформление групповых перевозок для физических и юридических лиц удаленно уже доступно для пассажиров в бета-версии на портале», – сказано в сообщении.

Как было раньше. Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов — сначала чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы произвести оплату услуги.

Что изменится. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и оплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат.

Также продолжается разработка еще ряда онлайн-заказов:

поиск забытых вещей;

заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров;

заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью;

заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Завершить работу над запуском всех типов онлайн-заказов планируется до конца января.

Кроме того, «Укрзализныця» сделала заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом АО «Укрзализныця» существенно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей независимо от размера группы.

Справка Finance.ua:

ранее «Укрзализныця начала продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года;