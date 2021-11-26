День финансов: 8 млрд грн на выплаты вакцинированным и до $20 тыс. совершеннолетним

В пятницу, 3 декабря — о выплатах, тарифах и социальном жилье.

Тысяча Зеленского. Рада во втором чтении приняла законопроект №6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. В целом государство выделит 8 млрд грн на оказание помощи населению. Программа стартует с 19 декабря и продлится год. Деньги смогут получить все привитые украинцы независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации.

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в свою очередь объяснил, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать наличными. По его словами, выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они будут потрачены. Если раздавать живыми деньгами, то можно стимулировать инфляцию, то есть деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт.

Новые цены на проезд в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы после окончания отопительного сезона. Для киевлян рассматривается цена 12 грн (если покупать по карте киевлянина), а для гостей столицы — до 20 грн. Если люди покупают проездной, то поездки будут стоить 14 гривен.

Тарифы на отопление. Киевский городской совет снизил стоимость отопления для жителей многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договор о предоставлении коммунальных услуг. Так, в указанных домах отопление осуществляется на основании договоров о поставках тепловой энергии. Цена варьируется от 2099,52 гривен до 2381,54 гривен.

Кстати, сейчас в Украине более 3 млн граждан, которые не имеют финансовых ресурсов для аренды жилья или участия в льготных государственных программах по доступному жилью. Но бесплатно получить квартиру, дом или хотя бы комнату от государства могут лишь те, кто подпадает под определенные условия и считается малоимущим. Finance.ua решил разобраться, кто и при каких условиях может стать собственником социального жилья:

Оформление пенсии через «Дію». С 29 ноября украинцам упростили выход на пенсию и дали возможность оформить все документы через портал «Дія». Сейчас оформление пенсии в привычном режиме означает походы по кабинетам и многочасовые очереди. «Дія» должна исправить ситуацию. В материале по ссылке рассказываем, как получить или пересчитать пенсию онлайн.

Путешествия по ID-карте. Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты заявил, что по ID-карте гражданина Украины можно въехать в несколько стран мира — это, в частности, Грузия и Турция. Однако сейчас ведется работа над расширением перечня таких стран, а также над возможностью одновременного получения этой карты и загранпаспорта.

До $20 тыс. на «экономический паспорт украинца». Как заявляет председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, начисления гражданам в случае введения «экономического паспорта украинца» могут достигать $15−20 тыс. Средства можно будет тратить на оплату собственного образования в Украине, приобретение жилья или перечисление этой суммы на свой персональный пенсионный счет. Также он добавил, что к программе экономических паспортов украинцев могут добавить и доходы от аренды государственных земель.