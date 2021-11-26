День финансов: 8 млрд грн на выплаты вакцинированным и до $20 тыс. совершеннолетним

В пятницу, 3 декабря — о выплатах, тарифах и социальном жилье.
Тысяча Зеленского. Рада во втором чтении приняла законопроект №6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. В целом государство выделит 8 млрд грн на оказание помощи населению. Программа стартует с 19 декабря и продлится год. Деньги смогут получить все привитые украинцы независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации.
Новые цены на проезд в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы после окончания отопительного сезона. Для киевлян рассматривается цена 12 грн (если покупать по карте киевлянина), а для гостей столицы — до 20 грн. Если люди покупают проездной, то поездки будут стоить 14 гривен.
Тарифы на отопление. Киевский городской совет снизил стоимость отопления для жителей многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договор о предоставлении коммунальных услуг. Так, в указанных домах отопление осуществляется на основании договоров о поставках тепловой энергии. Цена варьируется от 2099,52 гривен до 2381,54 гривен.
Кстати, сейчас в Украине более 3 млн граждан, которые не имеют финансовых ресурсов для аренды жилья или участия в льготных государственных программах по доступному жилью. Но бесплатно получить квартиру, дом или хотя бы комнату от государства могут лишь те, кто подпадает под определенные условия и считается малоимущим. Finance.ua решил разобраться, кто и при каких условиях может стать собственником социального жилья:
Оформление пенсии через «Дію». С 29 ноября украинцам упростили выход на пенсию и дали возможность оформить все документы через портал «Дія». Сейчас оформление пенсии в привычном режиме означает походы по кабинетам и многочасовые очереди. «Дія» должна исправить ситуацию. В материале по ссылке рассказываем, как получить или пересчитать пенсию онлайн.
Путешествия по ID-карте. Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карты заявил, что по ID-карте гражданина Украины можно въехать в несколько стран мира — это, в частности, Грузия и Турция. Однако сейчас ведется работа над расширением перечня таких стран, а также над возможностью одновременного получения этой карты и загранпаспорта.
До $20 тыс. на «экономический паспорт украинца». Как заявляет председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, начисления гражданам в случае введения «экономического паспорта украинца» могут достигать $15−20 тыс. Средства можно будет тратить на оплату собственного образования в Украине, приобретение жилья или перечисление этой суммы на свой персональный пенсионный счет. Также он добавил, что к программе экономических паспортов украинцев могут добавить и доходы от аренды государственных земель.
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