День финансов: показатели госбюджета-2022, причины падения курса гривны, новые требования «тысячи за вакцинацию»

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом:
«Тысяча за вакцинацию»: новые требования. Как сообщают в Минэкономики, вакцинированные от коронавируса украинцы с 19 декабря смогут получить тысячу гривен только через приложение «Дія». При этом бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет. Тех, кому будут начислять тысячу, тоже проверят, критериев будет всего два: совершеннолетие и наличие двух доз вакцины от коронавируса.
НБУ назвал причины падения курса гривны. Как отмечается в обзоре НБУ, в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками поставки иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов. Кроме того, отражались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ.
О перспективах евро в Украине и мире на ближайшее время рассказал наш эксперт Алексей Козырев в новом видео:
Законопроекты о двойном гражданстве. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства. Основания для обретения гражданства Украины и кто не сможет получить украинское гражданство – далее.
Тарифы на распределение газа. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа.
Справка на недвижимое имущество онлайн. На портале «Дія» в настоящее время можно получить справку на недвижимое имущество онлайн. Эта справка необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 января минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен — Зеленский9 ч. назад - 1033 19
Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупилиВчера, 18:35 - 1293 6
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот5 ч. назад - 1124 5
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 2960 5
С 1 января изменятся тарифы на распределение газа2 ч. назад - 1142 4
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовВчера, 19:00 - 4573
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 2960 5
НБУ меняет расчет официального курса гривны8 ч. назад - 1381
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели5 ч. назад - 1332
НБУ назвал причины падения курса гривны4 ч. назад - 1294
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 631
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 948
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 278
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 853 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1672 1