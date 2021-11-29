День финансов: показатели госбюджета-2022, причины падения курса гривны, новые требования «тысячи за вакцинацию»

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом:

В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец года, а рост потребительских цен составит 6,2%, другие показатели здесь.

В Минфине также назвали риски, которые повлияли на изменения в бюджет на 2022 год.

При этом, как указывают Государственной казначейской службе Украины, 57 бюджетных программ в Украине совсем не получили финансирование в 2021 году.

«Тысяча за вакцинацию»: новые требования. Как сообщают в Минэкономики, вакцинированные от коронавируса украинцы с 19 декабря смогут получить тысячу гривен только через приложение «Дія». При этом бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет. Тех, кому будут начислять тысячу, тоже проверят, критериев будет всего два: совершеннолетие и наличие двух доз вакцины от коронавируса.

НБУ назвал причины падения курса гривны. Как отмечается в обзоре НБУ, в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками поставки иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов. Кроме того, отражались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ.

Также Национальный банк обновил подходы к расчету и обнародованию официального и справочного курса гривны к иностранным валютам.

О перспективах евро в Украине и мире на ближайшее время рассказал наш эксперт Алексей Козырев в новом видео:



Законопроекты о двойном гражданстве. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства. Основания для обретения гражданства Украины и кто не сможет получить украинское гражданство – далее.

Тарифы на распределение газа. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа.

Справка на недвижимое имущество онлайн. На портале «Дія» в настоящее время можно получить справку на недвижимое имущество онлайн. Эта справка необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах.