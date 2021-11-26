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День финансов: новые услуги на портале «Дія», нововведения в monobank, ВВП Украины на рекордном уровне

День финансов: новые услуги на портале «Дія», нововведения в monobank, ВВП Украины на рекордном уровне

В понедельник, 29 ноября, расскажем о новых размерах кешбэка от monobank, услугах на портале «Дія», правилах въезда в Украину.

Новые услуги на портале «Дія». Сегодня на портале «Дія» появились новые услуги, связанные с социальной сферой. Это: назначение субсидии и пенсии; перерасчет пенсии; генерация справки о застрахованном лице и доходе пенсионера. Также с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга смены регистрации.

  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сегодня во время Online Summit заявил, что Минцифры планирует до конца 2021 года почти еженедельно запускать новые услуги в приложении и на портале «Дія». Уже в ближайшее время в «Дії» появится возможность подачи годовой декларации для ФЛП и справка о несудимости.
  • Кроме того, в министерстве объяснили, что виртуальные карты в приложении «Дія», на которые полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными — никаких комиссий за их обслуживание не будет.

monobank уменьшает размер кешбэка. С 1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности уменьшится размер кешбэка, а также процентов на остаток от банка. Так, плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту monobank станет 3% годовых в гривне. Размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%.

Самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины. Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов. В следующем году Украина планирует выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ.

В Украине ужесточают правила въезда. Украина усиливает защиту от коронавируса штамма «Омикрон». В частности, путешественникам, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

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Как долго украинцы копят на квартиру. Журналисты портала «Слово и дело» посчитали, сколько жителям крупнейших украинских городов надо откладывать, чтобы купить собственное жилье. Как выяснилось, дольше всего надо накапливать средства на квартиру во Львове. Там, чтобы приобрести однушку, надо отложить 100 средних зарплат (13 тыс. грн). Также почти 8 лет придется откладывать на квартиру в Одессе. А вот на однокомнатную квартиру в Киеве нужно будет копить почти 6 лет.

Покупка квартиры – это неплохой вариант инвестиций. На конференции «Жить на проценты» мы спросили у экспертов, как правильно покупать квартиру на этапе котлована. Также топовые инвесторы и гости поделились своим опытом, куда инвестировать и какие инструменты дают баланс прибыль-риск. Что же рассказали инвесторы, смотрите в нашем новом видео на YouTube-канале:

По материалам Finance.UA
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