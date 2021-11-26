День финансов: новые услуги на портале «Дія», нововведения в monobank, ВВП Украины на рекордном уровне

В понедельник, 29 ноября, расскажем о новых размерах кешбэка от monobank, услугах на портале «Дія», правилах въезда в Украину.
Новые услуги на портале «Дія». Сегодня на портале «Дія» появились новые услуги, связанные с социальной сферой. Это: назначение субсидии и пенсии; перерасчет пенсии; генерация справки о застрахованном лице и доходе пенсионера. Также с 1 декабря в тестовом режиме заработает услуга смены регистрации.
monobank уменьшает размер кешбэка. С 1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности уменьшится размер кешбэка, а также процентов на остаток от банка. Так, плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту monobank станет 3% годовых в гривне. Размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%.
Самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины. Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю — около 195 миллиардов. В следующем году Украина планирует выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ.
В Украине ужесточают правила въезда. Украина усиливает защиту от коронавируса штамма «Омикрон». В частности, путешественникам, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.
Кстати, отличная новость для тех, кто собирается в путешествие! Больше не нужно искать, где оформить турстраховку, сравнивать предложения от страховых компаний на разных сайтах и переплачивать. Покупайте полис на Finance.ua за 5 минут и дешевле, чем в страховых компаниях.
Как долго украинцы копят на квартиру. Журналисты портала «Слово и дело» посчитали, сколько жителям крупнейших украинских городов надо откладывать, чтобы купить собственное жилье. Как выяснилось, дольше всего надо накапливать средства на квартиру во Львове. Там, чтобы приобрести однушку, надо отложить 100 средних зарплат (13 тыс. грн). Также почти 8 лет придется откладывать на квартиру в Одессе. А вот на однокомнатную квартиру в Киеве нужно будет копить почти 6 лет.
Покупка квартиры – это неплохой вариант инвестиций. На конференции «Жить на проценты» мы спросили у экспертов, как правильно покупать квартиру на этапе котлована. Также топовые инвесторы и гости поделились своим опытом, куда инвестировать и какие инструменты дают баланс прибыль-риск. Что же рассказали инвесторы, смотрите в нашем новом видео на YouTube-канале:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффектаВчера, 19:30 - 5219 26
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятымиВчера, 13:10 - 7445 8
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалют5 ч. назад - 305 6
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкция9 ч. назад - 1382 6
Высокая зарплата или бонусы: по каким критериям украинцы выбирают работу (опрос)Вчера, 16:02 - 995 5
Увеличение штрафов за превышение скорости не дало ожидаемого эффектаВчера, 19:30 - 5219 26
Банки будут по-новому проверять переводы украинцев4 ч. назад - 2655
Сколько платят за газ в Украине и ЕСВчера, 21:27 - 2231 4
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины5 ч. назад - 2175 2
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услуги6 ч. назад - 1895 1
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство6 ч. назад - 137
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 599
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 218
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 647 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1437 1