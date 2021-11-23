День финансов: цена газа на декабрь, ставки по депозитам monobank, зарплаты программистов

В пятницу, 26 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона затронул такие вопросы:

назвал «красные линии» для олигархов. По его словам, олигархи не имеют права проводить платные забастовки, подстрекать население. “Ты не можешь говорить голосовать за того или иного человека, ты как бизнесмен не можешь участвовать в выборах, влиять на людей. У тебя большие деньги — ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов”, — заявил он.

Вопрос раздела «Укрнафты». Как сообщил Зеленский, разделение ПАО «Укрнафта» не состоялось, и в настоящее время в государственном бюджете нет средств, чтобы осуществлять платежи какой-либо компании, в том числе бизнесмена Игоря Коломойского. Вместе с тем он отметил, что в случае неразделения компании вероятность выигрыша ее частных акционеров в судебных процессах против «Нафтогаза» остается большой.

а относительно тарифов на коммунальные услуги Президент выразился, что они должны быть рыночными.

Также Зеленский назвал самую удачную реформу в Украине за 50 лет.

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Цены на декабрь от поставщиков газа. Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года. А месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр.

Новые камеры на дорогах. С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.

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Ставки по депозитам monobank. С 1 декабря банк меняет процентную ставку по депозитам в гривне. Как свидетельствует информация, которую банк разослал своим клиентам, изменения коснутся новых депозитов. Проценты по вкладам, которые были оформлены до 1 декабря, останутся неизменными до истечения сроков действия.

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Что нового в приложении «Дія». Министерство цифровой трансформации активно работает над расширением перечня услуг, доступных в приложении «Дія». В частности, в декабре украинцы смогут зарегистрировать место жительства онлайн.

Также в приложении появилась новая функция. Теперь в приложении можно загрузить сертификат о вакцинации (справку о выздоровлении или отрицательный тест) в формате PDF на свой смартфон.

В «желтую» зону вернулись две области. «Желтыми» снова стали Закарпатская и Черновицкая области, которые еще вчера были в «оранжевой» зоне эпидемической опасности. По состоянию на 26 ноября в «желтой» зоне четыре области Украины: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

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