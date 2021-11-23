День финансов: цена газа на декабрь, ставки по депозитам monobank, зарплаты программистов

В пятницу, 26 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона затронул такие вопросы:
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Цены на декабрь от поставщиков газа. Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года. А месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр.
Новые камеры на дорогах. С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.
Зарплаты программистов в Украине, Польше, Германии, США. «НВ Бизнес» совместно с Korn Ferry проанализировал уровень заработных плат в Украине в сравнении с Польшей, Германией и США, а также языки программирования, специалисты в которых пользуются наибольшим спросом. Интересно, что по большинству позиций зарплаты в Украине превышают предложения в Польше.
Ставки по депозитам monobank. С 1 декабря банк меняет процентную ставку по депозитам в гривне. Как свидетельствует информация, которую банк разослал своим клиентам, изменения коснутся новых депозитов. Проценты по вкладам, которые были оформлены до 1 декабря, останутся неизменными до истечения сроков действия.
Что нового в приложении «Дія». Министерство цифровой трансформации активно работает над расширением перечня услуг, доступных в приложении «Дія». В частности, в декабре украинцы смогут зарегистрировать место жительства онлайн.
В «желтую» зону вернулись две области. «Желтыми» снова стали Закарпатская и Черновицкая области, которые еще вчера были в «оранжевой» зоне эпидемической опасности. По состоянию на 26 ноября в «желтой» зоне четыре области Украины: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.
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