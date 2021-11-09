Мясо может подорожать наполовину

Со второго квартала 2022-го (апрель, май, июнь) цены на мясо могут вырасти как минимум на 50%. Причем подорожание коснется всех видов мяса.
Об этом рассказал руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко в эфире Agro.Fm.
«Теперь в 2021 году свиноводы рискуют получить убытки в 1−2 тыс. грн на каждые 100 кг живой массы свиней», — сказал Бабенко. В то же время в Польше из-за удешевления свиней до 30 грн/кг, убытки свинокомплексов составляют 500 грн на 100 кг живой массы. Все же себестоимость свиней по новым ценам на корма в Польше выросла до 35 грн/кг.
В нашей стране стоимость закупки свиней предприятиями мясной отрасли составляет 45 грн/кг. И украинские свиноводы также жалуются на убытки.
Как объясняет Бабенко, доходы украинцев самые низкие в Европе, а расходы на продукты составляют аж до 60% доходов. Для сравнения, в странах Евросоюза эта цифра в 3−6 раз меньше.
«Украинцы уже недоедают — в 2−3 раза меньше потребляют мясо и молоко. Такой рост цен на мясо — это продовольственная катастрофа и угроза здоровью нации», — подытожил специалист.
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