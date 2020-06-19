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День финансов: уклонение от уплаты налогов, курс на конец года, день рождения monobank

День финансов: уклонение от уплаты налогов, курс на конец года, день рождения monobank

В понедельник, 21 ноября стало известно, как изменят правила желтой зоны и как украинцы уклоняются от уплаты налогов:

Новые правила «желтой» зоны. Министерство здравоохранения разработало изменения в правила «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить две, чтобы избежать ограничений.

  • При этом Испания изменила правила въезда для туристов. Теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID-19.

Уклонение от уплаты налогов. Специалисты Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина проанализировали новые данные о крупнейших схемах по минимизации налогов и рассчитали недопоступления в бюджет от них. Самые распространённые из них: нарушение таможенных правил и контрабанда.

Рейтинг стран по показателю пенсионных накоплений. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленный обзор пенсионных накоплений в странах мира. Среди 89 стран, которые были исследованы, Украина на предпоследнем месте по показателю совокупных накоплений по отношению к ВВП государства, уступив таким странам как Уганда, Зимбабве и Танзания.

Строительная амнистия. Как отметили в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, документы о готовности объекта к эксплуатации, если он строился без разрешений, подаются в бумажном виде через ЦПАУ. Но скоро такая услуга появится и на портале «Дія».

Что будет с курсом валют в конце текущего года. Финансисты прогнозируют умеренную девальвацию гривны в конце текущего года и начале следующего. А ключевым фактором укрепления были крупные квартальные налоги, которые предстояло уплатить бизнесу до 19 ноября.

Цена на газ. Finance.ua узнал, что бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» (ППН), должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. В компании обращают внимание, что цена 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки) действует только на льготный период

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5 котов успеха monobank 😎

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По материалам Finance.UA
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