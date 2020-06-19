День финансов: уклонение от уплаты налогов, курс на конец года, день рождения monobank

В понедельник, 21 ноября стало известно, как изменят правила желтой зоны и как украинцы уклоняются от уплаты налогов:

Новые правила «желтой» зоны. Министерство здравоохранения разработало изменения в правила «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить две, чтобы избежать ограничений.

Также стало известно, что две области Украины покидают «красную» зону.

При этом Испания изменила правила въезда для туристов. Теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID -19.

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