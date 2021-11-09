День финансов: «Тысяча за вакцинацию»: что нельзя оплатить и новая схема мошенничества

В четверг, 18 ноября, стало известно, будут ли повышать цены на проезд и средний размер заработной платы в столице:
Средний размер заработной платы в столице. С начала 2021 года услугами столичной службы занятости воспользовались 58 тысяч киевлян. Как сообщил Киевский городской центр занятости, средний размер заработной платы по состоянию на 1 ноября составил 10,4 тыс. грн.
Кличко сообщил, повысят ли цены на проезд. Ранее мэр Киева заявлял, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом. Но вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
«Тысяча за вакцинацию»: что нельзя оплатить. Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что выплатой 1 тыс. гривен полностью вакцинированным нельзя будет произвести оплату коммунальных услуг и лекарств в аптеке.
К слову, как сообщается в комментарии на сайте Мифин, у клиентки monobank за ночь исчезли все сбережения.
«Красная» зона расширилась. Винницкая область в полночь 18 ноября официально перешла в «красную» зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.
Эволюция налогообложения. Глава ГНС рассказал, что новый налоговый законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» сможет расширить противодействие уклонению от налогообложения и расширит права налогоплательщиков.
Решения, принятые Верховной Радой:
А в новом выпуске “В курсе курса” Алексей Козырев ответил на актуальные вопросы: как сохранить 100 тыс. грн в 2022 году и что происходит с евро в мире и в Украине:
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