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День финансов: Uber Shuttle прекращает работу в Киеве, скидки от Wizz Air, ограничения в «желтой» зоне

День финансов: Uber Shuttle прекращает работу в Киеве, скидки от Wizz Air, ограничения в «желтой» зоне

Среда, 17 ноября. Кому придется подавать декларации о доходах и как сезонный фактор влияет на курс евро/доллара.

Как будет работать программа «тысяча за вакцинацию». Вчера мы писали о том, что привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн. Как объяснил первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк, деньги будут начислять на специальную банковскую карточку после верификации в «Дії». Потратить полученные деньги необходимо будет в течение 4 месяцев. При этом предприятия, где можно будет потратить тысячу, будут тщательно отбирать и проверять. Будет обязательный критерий.

Подорожание проезда в Киеве. Вчера мы также писали о том, что с 1 января 2022 года в Киеве планируют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. Как сегодня прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко, повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года стало вынужденным шагом. Он отметил, что стоимость электроэнергии, топлива, расходных материалов существенно выросла. Кроме того, надо платить зарплату, ремонтировать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.

Uber Shuttle прекращает работу в Киеве. Компания Uber сообщила о закрытии сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября 2021 года. В компании обещают вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой сервис Uber в Украине.

Ограничения в «желтой» зоне. Минздрав разрабатывает изменения к «карантинному» постановлению Кабмина. Так, планируется, что в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации как для работников, так и для посетителей.

Создание БЭБ. Рада приняла во втором чтении законопроект о реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности. Закон вносит изменения в административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Принятый закон также предусматривает увеличение штрафов за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 000 грн.

Подача деклараций о доходах. Сегодня депутаты также обязали должностных лиц Фонда социального страхования и Пенсионного фонда подавать декларации. Кроме того, декларацию должны будут подавать лица, входящие в состав правления Фонда социального страхования, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, Пенсионного фонда и наблюдательного совета Пенсионного фонда.

Wizz Air объявил 20% скидки. Лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на выборочные рейсы при бронировании авиабилетов в течение 17 ноября 2021 года. Акция действует 17 ноября с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Период путешествия ограничен: его нужно осуществить до 26 марта 2021 года.

  • Кстати, Министерство иностранных дел Украины опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы.

Сезонные колебания курса валют. Курс валюты, как и многое в природе, цикличен. Это значит, что его можно предугадать в общих чертах и заработать на этом. Тогда почему все, кто имеет возможность проводить операции с валютой, уже не стали богачами? В новом материале мы проанализировали, как фактор сезонности влияет на курсы валют, насколько реально и безопасно заработать на этих колебаниях, и какой курс нас ждет:

Как сезонный фактор влияет на курс евро/доллара и можно ли на этом заработать 💸

По материалам Finance.UA
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