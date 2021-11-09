День финансов: тысяча Зеленского, новые тарифы на проезд в столице, выдача официальных электронных адресов

Вторник, 16 ноября. Пока у Кличка поднимают тарифы на проезд, у Зеленского раздают деньги за вакцинацию.

Тысяча Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 украинцы вскоре смогут получить от государства 1 тыс. грн через приложение «Дія». Программа стартует 19 декабря. До конца 2021 года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022-го.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки. Это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров. Полный перечень услуг сейчас формируется.

Также Зеленский заявил, что несмотря на то, что весь мир переживает энергетический кризис, украинцы не будут ощущать недостатка тепла и света. По его словам, в Украине не будет недостатка угля.

Проезд в метро за 20 гривен. КГГА планирует с 1 января 2022 года поднять тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Так, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при приобретении разового билета. Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 до 20 грн. Для владельцев карты киевлянина цена будет составлять 12 гривен независимо от количества поездок.

Новые платежки за газ. С 1 мая 2022 года в платежках украинцев за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами — киловатт-часами. В Минэнергетики объяснили, что для перехода на новую систему гражданам не нужно менять газовые счетчики. Потребитель будет и в дальнейшем ежемесячно передавать показатели счетчика в кубических метрах в личном кабинете своей газораспределительной компании. Добавим, что Кабмин изменил условия назначения субсидий.

Кстати, стоимость коммунальных услуг в Варшаве в среднем составляет около $100 за 2-комнатную квартиру. Общественный транспорт в Варшаве и Польше удобный, современный и очень грамотно спроектирован. Понятие маршрутки в столице отсутствует. А вообще стоимость жизни в Варшаве ненамного выше, чем в украинской столице. Разница – 20-25%. Детальнее о стоимости жизни в Польше рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

Споры без судов. Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о медиации. Документ предполагает возможность добровольного урегулирования конфликта вне суда с помощью специального посредника – медиатора. Нардепы надеются, что закон поможет разгрузить суды.

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Новая мошенническая схема. Киевлянин Дмитрий столкнулся с мошенниками. На его номер позвонил некий мужчина, назвавшийся сотрудником одной из заправок сети UPG, где Дмитрий постоянно заправляет машину. Он сказал, что сейчас у них проходит акция, которая действует только один день: дизельное топливо можно приобрести по акционной цене 20 грн/л. Или купить талоны на топливо, которые будут действовать в течение шести месяцев. В новом материале Finance.ua рассказывает, как не стать жертвой мошенников: