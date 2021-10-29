День финансов: в monobank готова карта в Bitcoin, Rozetka расширяется в Узбекистане, а МВФ назвал дату пересмотра программы

Пятница, 12 ноября. Тот момент, когда Bitcoin становится все популярнее.
Карта в Bitcoin от monobank – слово за Нацбанком. Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что карта monobank в Bitcoin готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ. «Уже все на свете работают с криптой от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь», — утверждает Гороховский. Также по его словам, запуск торговли акциями затягивается до 2022 года. По его словам, трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора. Но в monobank нашли другого брокера, но на запуск понадобится дополнительное время.
Планы Rozetka на рынок Узбекистана. Украинский онлайн-магазин Rozetka планирует открыть в столице Узбекистана Ташкенте еще четыре точки выдачи в придачу к тем двум, которые работают уже. Компания работает над проектом кроссборда: чтобы миллионы товаров из Украины стали доступны для покупателей из Узбекистана и наоборот. В 2022 году компания планирует запустить маркетплейс в Узбекистане.
В кино за Bitcoin. Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres открыла прием онлайн-платежей в криптовалютах. Платежи доступны в Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, компания обещает в будущем добавить и Dogecoin. Кроме того, компания даже рассмотрит возможность создания собственного токена.
2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду. «Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 – недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет», – подчеркнул Кличко.
Пересмотр Stand-by для Украины. Международный валютный фонд определился с датой пересмотра программы для Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы Stand-by уже 22 ноября. Завершение первого пересмотра сделает возможным выделение транша в размере около $700 млн.
Реформа в сфере строительства. В Украине планируют ввести страхование ответственности строителей за возведенный ими объект. Это страхование ответственности за ошибки, которые могут быть допущены в ходе строительства. Заказчик, особенно если это государство или община, должен иметь гарантии, что человеческий фактор не приведет к непредвиденным финансовым затратам. Соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению в ВР.
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