День финансов: в monobank готова карта в Bitcoin, Rozetka расширяется в Узбекистане, а МВФ назвал дату пересмотра программы

Пятница, 12 ноября. Тот момент, когда Bitcoin становится все популярнее.

Карта в Bitcoin от monobank – слово за Нацбанком. Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что карта monobank в Bitcoin готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ. «Уже все на свете работают с криптой от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь», — утверждает Гороховский. Также по его словам, запуск торговли акциями затягивается до 2022 года. По его словам, трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора. Но в monobank нашли другого брокера, но на запуск понадобится дополнительное время.

Кстати, ФГВФЛ объяснил, что недостаточно просто перестать пользоваться банковской картой, если она вам не нужна, поскольку за обслуживание незакрытого счета банк может начислять комиссию. В итоге может возникнуть задолженность. Если о долге станет известно через несколько лет, сумма будет значительной.

Планы Rozetka на рынок Узбекистана. Украинский онлайн-магазин Rozetka планирует открыть в столице Узбекистана Ташкенте еще четыре точки выдачи в придачу к тем двум, которые работают уже. Компания работает над проектом кроссборда: чтобы миллионы товаров из Украины стали доступны для покупателей из Узбекистана и наоборот. В 2022 году компания планирует запустить маркетплейс в Узбекистане.

В кино за Bitcoin. Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres открыла прием онлайн-платежей в криптовалютах. Платежи доступны в Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, компания обещает в будущем добавить и Dogecoin. Кроме того, компания даже рассмотрит возможность создания собственного токена.

2 млрд грн, чтобы не повышать тарифы на тепло. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду. «Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 – недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет», – подчеркнул Кличко.

Добавим, что из-за увеличения социальных нормативов в красной зоне карантина размер субсидий увеличится на 100−600 грн.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности. Целью документа является создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики. Согласно закону, квитанции на оплату услуг по распределению природного газа будут содержать новые данные.

Пересмотр Stand-by для Украины. Международный валютный фонд определился с датой пересмотра программы для Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы Stand-by уже 22 ноября. Завершение первого пересмотра сделает возможным выделение транша в размере около $700 млн.

Реформа в сфере строительства. В Украине планируют ввести страхование ответственности строителей за возведенный ими объект. Это страхование ответственности за ошибки, которые могут быть допущены в ходе строительства. Заказчик, особенно если это государство или община, должен иметь гарантии, что человеческий фактор не приведет к непредвиденным финансовым затратам. Соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению в ВР.