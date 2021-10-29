Производитель вакцины от коронавируса разделит бизнес на две публичные компании - WSJ

Американская Johnson&Johnson планирует разделиться на две публичные компании, разделив медицинскую и потребительскую части бизнеса.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Крупнейшая в мире компания по продаже товаров для здоровья отделит свой высокодоходный, но менее предсказуемый бизнес по продаже рецептурных лекарств и медицинских устройств от своей легендарной группы потребительских товаров, которая медленно растет.
По словам СЕО Johnson&Johnson Алекса Горского, компания выделит свое потребительское подразделение в отдельную компанию в течение ближайших 18-24 месяцев.
Он отметил, что решение о разделе бизнеса было принято из-за того, что в последние годы клиенты и рынки двух разных подразделений компании сильно разошлись. В том числе это произошло во время пандемии. Горский опроверг, что разделение компании имеет какое-то отношение к искам с обвинениями в том, что использование детской присыпки Johnson&Johnson вызвало рак.
Горский не уточнил, как будет называться новая компания и кто ее возглавит. Он отметил, что Johnson&Johnson планирует структурировать сделку таким образом, чтобы она не облагалась налогом.
Горский предполагает, что потребительское подразделение Johnson&Johnson будет выделено в отдельную компанию, которая затем выйдет на биржу.
По словам финдиректора компании, после разделения фармацевтический бизнес сохранит название Johnson&Johnson и будет продолжать оставаться крупнейшим в мире производителем товаров для здоровья с оборотом около $80 млрд.
Ранее аналогичное решение об отделении потребительского бизнеса приняли другие компании отрасли – Pfizer и Merck.
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