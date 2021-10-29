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В подпольной типографии на Киевщине штамповали фальшивые COVID-сертификаты

В подпольной типографии на Киевщине штамповали фальшивые COVID-сертификаты

Правоохранители разоблачили трех жителей Киевской области, которые изготавливали фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты в подпольной типографии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачили группу лиц в мошенничестве и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, трое жителей Киевской области, по предварительному сговору, создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготавливали поддельные медицинские документы — сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты.


Фото: gp.gov.ua

Объявления о своих услугах злоумышленники размещали в специально созданном телеграм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

В результате обысков в помещениях типографии и по месту проживания участников группы правоохранители изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также около 500 тыс. грн и 12 тыс. долларов.


Фото: gp.gov.ua

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

По материалам Укринформ
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