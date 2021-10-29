Франция оставила свои границы открытыми для украинцев

Границы Франции остаются открытыми для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из перечня безопасных стран для путешествий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации», — отметил Дмитрий Кулеба.

Путешествия во Францию возможны при условии полной вакцинации препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенными для использования на территории Франции: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson & Johnson.

В то же время вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со времени второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield.

Также въезд на территорию Франции возможен при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, или теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Кроме того, нужно сделать тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Указанные условия въезда касаются как взрослых, так и детей (в возрасте от 12 лет).

Напомним, Совет Е С исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Решение об исключении нашей страны из списка автоматически не означает изменения правил пересечения границы. Финальные решения о правилах пересечения границ принимает каждая отдельная страна ЕС.

Полный список стран ЕС, которые уже объявили, что не станут закрывать границы для украинцев:

1. Франция;

2. Ирландия;

3. Швеция;

4. Австрия;

5. Дания;

6. Эстония;

7. Кипр;

8. Нидерланды;

9. Хорватия;

10. Чехия.