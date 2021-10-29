День финансов: покупка «Идея Банка», скрытые «дизлайки» в YouTube, контроль техсостояния на дороге

Четверг, 11 ноября. Порой 1+1=1.

ПУМБ согласовал условия покупки АО «Идея Банк». Первый украинский международный банк достиг договоренности с польской финансовой группой Getin Holding S.A. по ключевым условиям приобретения полного пакета акций АО «Идея Банк». Сделку планируется завершить до конца 1 квартала 2022 года после получения разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. После завершения сделки АО «Идея Банк» войдет в состав Банковской группы ПАО «ПУМБ» в качестве отдельной юридической структуры, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом «Идея Банк» в обычном режиме. Интеграция будет проходить поэтапно в течении 3−5 лет.

Альпари Банк для Укрпочты? В ряде СМИ появилась информация о том, что государственная «Укрпочта» заинтересовалась покупкой Альпари Банка, 100% акций которого принадлежат гражданину Объединенных Арабских Эмиратов и Украины Бахтари Хедаятоллаху. Известно, что Альпари Банк давно испытывает проблемы с ликвидностью и не имеет четкой бизнес-модели. Поэтому НБУ предложил собственнику этого банка два варианта: либо найти покупателя, либо сдать банковскую лицензию и стать финансовой компанией. По данным экспертов, стоимость Альпари Банка не будет выше одного капитала — 232 млн грн ($ 8,8 млн), учитывая, что «Укрпочта» покупает этот банк только из-за лицензии. Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский не опроверг и не подтвердил эту информацию.

Один «лайк» и один «дизлайк» = один «лайк». Платформа YouTube больше не будет показывать пользователям количество «дизлайков» на видео. Сама кнопка «Не нравится» останется, но статистику негативных реакций смогут увидеть только авторы видео. Об этом сообщила компания в своем блоге.

В YouTube объясняют свое решение результатами эксперимента, согласно которым пользователи реже участвуют в атаках на авторов видео, когда не видят количество «дизлайков».

Стоимость интернета может возрасти на 20%. В Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) ожидают повышения стоимости услуг по подключению к интернету и абонплаты примерно на 20%. Это связано с введением новой пошлины 23,5% на импортную кабельную продукцию. Больше деталей по ссылке.

АМКУ разрешил снизить комиссию интерчейндж. Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж). Снижение до 1,2% предельного размера ставок внутренних межбанковских комиссий в Украине относительно потребительских платежных реквизитов произойдет со следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней с даты получения разрешения АМКУ в соответствии с законом о конкуренции. О следующих этапах снижения.

Контроль техсостояния прямо на дороге. С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции.



Фото: facebook.com/Bilosh

С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут проводить замеры параметров света фар транспортных средств; измерять остаточную высоту рисунка протектора шин; проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей и многое другое.

Что вместо Doing Business? Всемирный банк планирует примерно через два года начать публикацию нового рейтинга вместо Doing Business, который отменили из-за скандала с фальсификацией данных. Некоторые ключевые концепции нового рейтинга уже определены. Главный экономист Всемирного банка уверяет, что они обеспечат большую прозрачность в отношении методологии.

Теплая новость. Потребителям, проживающим в нескольких прифронтовых населенных пунктах, увеличат размер субсидии на обогрев жилья. Сейчас потребители в этих районах получают 700−1000 гривен субсидии, выплату повысят до 2500 гривен. Люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги.