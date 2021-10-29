Игроки фондового рынка будут определять риски самостоятельно - НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила рекомендации по первичному финансовому мониторингу с целью защиты участников рынка.

Документ НКЦБФР построен на риск-ориентированном подходе, его ключевая новация в том, что теперь риски операций с сомнительными эмитентами и их ценными бумагами учитывают непосредственно участники рынка.

«Комиссия всегда стоит на страже предотвращения рискованных операций на рынке капитала. В то же время мы не ограничиваем участников рынка — субъектов первичного финансового мониторинга, поэтому обновленными рекомендациями показываем им вектор и предлагаем самостоятельно утвердить критерии риска. Напомню, и по стандартам регулятора, и по международному подходу эти критерии базируются на таких принципах: страна, продукт, клиент. Для рынка капитала это финансовый инструмент или эмитент и его характеристики», — отметил член НКЦБФР Юрий Шаповал, курирующий это направление работы.

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Рекомендации также добавили к критериям риска регулятора два новых пункта. Они касаются клиентов, осуществляющих операции с ценными бумагами эмитентов, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе или имеют бенефициарного собственника, зарегистрированного на этих территориях.

«Еще раз подчеркну, что этим решением мы даем больше пространства для движения для участников рынка. Мы даем им инструмент, с которым они смогут работать самостоятельно. Критерии риска влияют на проведение идентификации и верификации эмитентов, поэтому весь спектр действий по проверке, учету документов участники рынка осуществляют самостоятельно», — подчеркнул Шаповал.

Обновленные рекомендации НКЦБФР разработал в связи с одобрением закона № 738-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», одобренный Верховной Радой 19 июня 2020 года. Основные положения документа вступили в силу с 1 июля 2021 года.