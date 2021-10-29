37% украинцев считают, что их область экономически приходит в упадок – опрос

37% опрошенных украинцев считают, что их область сейчас экономически приходит в упадок, 33% – что она экономически развивается, 26% считают, что ничего не происходит.
Об этом говорят результаты опроса, проведенного Социологической Группой «Рейтинг».
«Об экономическом развитии больше говорят на Западе и в Киеве, об упадке — на Востоке и Юге», — говорят социологи.
При этом больше всего виновными в проблемах региона считают центральную (35%) и местные (34%) власти. Еще 19% – самих жителей.
В то же время способными решить эти проблемы видят центральную (32%) и местную (28%) власти, а также жителей городов — 24%.
Инфографика: «Рейтинг»
Отмечается, что около 40% опрошенных считают, что их область станет одной из наиболее развитых в Украине за следующие 5−10 лет. Еще 22% ожидают развития в следующие 10−20 лет, при этом 16% говорят, что их область никогда не будет экономически развитой. Еще 16% заявили, что их область уже одна из самых развитых.
«Чаще это киевляне и люди, которые сейчас видят свой регион как экономически развитый», — добавляют социологи.
Они отмечают, что почти половина опрошенных украинцев не строят никаких планов на будущее. Четверть планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% – на полгода или год, 13% – на несколько месяцев.
«Строить планы на будущее легче более молодым, более богатым и жителям столицы», — резюмируют авторы исследования.
Инфографика: «Рейтинг»
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