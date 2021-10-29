0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Футуристический концепт электромотоцикла CE 04 от BMW пошел в серийное производство

Футуристический концепт электромотоцикла CE 04 от BMW пошел в серийное производство

Компания BMW объявила о старте серийного производства электрических мотоциклов CE 04. Байк получил множество интересных функций, и производитель считает, что это поможет ему завоевать лидерство в сегменте, передает Gizmochina.

Производство началось на заводе BMW в Берлине. CE 04 выглядит как гибрид скутера премиум-класса и легкого электромотоцикла и способен развивать скорость до 120 км/ч. Модель оснащена электродвигателем мощностью 42 лошадки. В этом классе уже продается несколько моделей известных производителей.

До 50 км/ч мотоцикл способен разгоняться за 3 секунды. Ожидается выпуск другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. АКБ более мощной версии имеет емкость 8,9 кВт-ч, в среднем мотоцикл способен проехать до 130 километров без подзарядки.


Фото: Gizmochina

Модель поддерживает функции, недоступные классическим старым мотоциклам:

  • автоматический контроль стабильности (ASC);
  • динамический контроль сцепления (DTC);
  • есть даже необычная для мотоциклов задняя передача, обеспечивающая уникальные возможности при маневрировании.

Новинка имеет несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. По данным BMW, предусмотрена и быстрая подзарядка от мощных зарядных станций.

CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых BMW намерен начать в ближайшем будущем. Кроме обычной, предусмотрен выпуск и полицейской версии, оснащенной сиренами, «тактическими» кофрами для хранения экипировки и проблесковыми маячками.

Первая партия CE 04 поступит на рынок до 2022 года, цена на сайте производителя почти 12 000 евро.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.