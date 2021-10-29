Футуристический концепт электромотоцикла CE 04 от BMW пошел в серийное производство

Компания BMW объявила о старте серийного производства электрических мотоциклов CE 04. Байк получил множество интересных функций, и производитель считает, что это поможет ему завоевать лидерство в сегменте, передает Gizmochina.
Производство началось на заводе BMW в Берлине. CE 04 выглядит как гибрид скутера премиум-класса и легкого электромотоцикла и способен развивать скорость до 120 км/ч. Модель оснащена электродвигателем мощностью 42 лошадки. В этом классе уже продается несколько моделей известных производителей.
До 50 км/ч мотоцикл способен разгоняться за 3 секунды. Ожидается выпуск другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. АКБ более мощной версии имеет емкость 8,9 кВт-ч, в среднем мотоцикл способен проехать до 130 километров без подзарядки.
Фото: Gizmochina
Модель поддерживает функции, недоступные классическим старым мотоциклам:
Новинка имеет несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. По данным BMW, предусмотрена и быстрая подзарядка от мощных зарядных станций.
CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых BMW намерен начать в ближайшем будущем. Кроме обычной, предусмотрен выпуск и полицейской версии, оснащенной сиренами, «тактическими» кофрами для хранения экипировки и проблесковыми маячками.
Первая партия CE 04 поступит на рынок до 2022 года, цена на сайте производителя почти 12 000 евро.
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