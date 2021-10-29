Suzuki представили новую бюджетную модель

В Индии презентовали новый Suzuki Celerio третьего поколения. Компактная модель получилась очень доступной – цены стартуют всего от 6700 долларов.

Об этом сообщает Drive.

Именно на индийском предприятии Maruti-Suzuki наладят выпуск Suzuki Celerio. Хэтчбек А-класса нацелен на развивающиеся страны, но его, очевидно, продолжат продавать и в Европе.

Suzuki Celerio 2022 стал элегантнее на вид – в дизайне теперь преобладают плавные формы. Привлекают внимание раскосые фары и широкий передний воздухозаборник. Хэтчбек подрос по сравнению с предшественником:

длина – 3695 мм;

ширина – 1655 мм;

высота – 1555 мм;

колесная база – 2435 мм.



Фото: drive2.ru

В салоне впервые появился сенсорный дисплей мультимедиа, а панели приборов добавили тахометр. Автомобиль стал просторнее, а его багажник вырос до 313 л. Базовая комплектация Suzuki Celerio теперь включает кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности, а среди опций есть бесключевой доступ и парктроник.



Фото: drive2.ru

Новый Suzuki Celerio сохранил 1,0-литровый 67-сильный бензиновый двигатель, но его дополнили системой глушения во время остановок. Паспортный расход топлива снижен до 3,7 л/100 км. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП. У хэтчбека большой клиренс – 170 мм.



Фото: drive2.ru