Suzuki представили новую бюджетную модель

В Индии презентовали новый Suzuki Celerio третьего поколения. Компактная модель получилась очень доступной – цены стартуют всего от 6700 долларов.
Об этом сообщает Drive.
Именно на индийском предприятии Maruti-Suzuki наладят выпуск Suzuki Celerio. Хэтчбек А-класса нацелен на развивающиеся страны, но его, очевидно, продолжат продавать и в Европе.
Suzuki Celerio 2022 стал элегантнее на вид – в дизайне теперь преобладают плавные формы. Привлекают внимание раскосые фары и широкий передний воздухозаборник. Хэтчбек подрос по сравнению с предшественником:
Фото: drive2.ru
В салоне впервые появился сенсорный дисплей мультимедиа, а панели приборов добавили тахометр. Автомобиль стал просторнее, а его багажник вырос до 313 л. Базовая комплектация Suzuki Celerio теперь включает кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности, а среди опций есть бесключевой доступ и парктроник.
Фото: drive2.ru
Новый Suzuki Celerio сохранил 1,0-литровый 67-сильный бензиновый двигатель, но его дополнили системой глушения во время остановок. Паспортный расход топлива снижен до 3,7 л/100 км. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП. У хэтчбека большой клиренс – 170 мм.
Фото: drive2.ru
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