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Opera запускает новый кешбэк-сервис

Opera запускает новый кешбэк-сервис

Международный интернет-разработчик Opera запустил кешбэк-сервис Dify, интегрированный в браузер.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Ежедневно миллионы украинцев совершают покупки в Интернете с помощью своих браузеров. Именно поэтому вместе с Dify мы выбрали путь совершенствования интернет-шопинга для пользователей Opera там, где эти покупки происходят: в браузере», — говорит Сергей Корнеев, старший директор по электронной коммерции Opera.

Так, Opera предлагает до 30% кешбэка в более чем 200 партнерских магазинах, а получение денег происходит в течение 30 дней.

Услуга Dify Cashback в браузере Opera:

  • в Dify можно получать кешбэк за покупки на партнерских вебсайтах, доступных в браузере Opera;
  • прямо в браузере существует услуга получения кешбэка, вкладки для быстрого доступа в магазины, а также улучшенный уровень безопасности, ведь нет необходимости устанавливать сторонние расширения.

На Dify можно зайти с боковой панели в браузере Opera, а в разделе горячих предложений клиенты смогут воспользоваться выгодными ставками кешбэка.

В Dify Cashback доступно значительное количество магазинов-партнеров, среди которых AliExpress, Booking.com, Answer.ua, MOYO, Allo и многие другие. Сервис работает в Испании, Польше, Украине и в скором времени появится и в других странах.

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По материалам Finance.UA
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