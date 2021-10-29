Opera запускает новый кешбэк-сервис

Международный интернет-разработчик Opera запустил кешбэк-сервис Dify, интегрированный в браузер.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Ежедневно миллионы украинцев совершают покупки в Интернете с помощью своих браузеров. Именно поэтому вместе с Dify мы выбрали путь совершенствования интернет-шопинга для пользователей Opera там, где эти покупки происходят: в браузере», — говорит Сергей Корнеев, старший директор по электронной коммерции Opera.
Так, Opera предлагает до 30% кешбэка в более чем 200 партнерских магазинах, а получение денег происходит в течение 30 дней.
Услуга Dify Cashback в браузере Opera:
На Dify можно зайти с боковой панели в браузере Opera, а в разделе горячих предложений клиенты смогут воспользоваться выгодными ставками кешбэка.
В Dify Cashback доступно значительное количество магазинов-партнеров, среди которых AliExpress, Booking.com, Answer.ua, MOYO, Allo и многие другие. Сервис работает в Испании, Польше, Украине и в скором времени появится и в других странах.
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